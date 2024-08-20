Herkes onu yaz kış demeden E-5'te yürümesiyle tanımıştı: Selami Salman evinde ölü bulundu

Salman, neden yürüdüğü sorusuna "Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" diye yanıt vermişti.

Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan. Söylüyorum. "Selami ben." dedi.