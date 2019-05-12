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HGS'de iş birliği

AA

PTT AŞ ve Türkiye'nin tamamı yerli sermayeli en büyük kiralama şirketlerinden Derindere (DRD) Filo Kiralama arasında iş birliği protokolü imzalandı. HGS Kurumsal hizmet yönetimiyle HGS ürünleri aracılığıyla geçiş yapılan hizmet noktalarında ücretlendirmeler otomatik olarak yönetilerek, geçişlerde ceza oluşması engellenebilecek. HGS geçiş bilgileri yanında trafik cezaları günlük izlenebilecek

Hızlı Geçiş Sistemi

Protokolle, 10 bine yakın araç için 3 bini aşkın müşteriye, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Kurumsal çatısı altında araç yol geçişlerini istediklerinde izleyebilecekleri ve kredi limitlerini kendilerinin belirleyebileceği yazılım sağlandı.

HGS Kurumsal, bakiye yüklemeleri için PTT şubelerine gidilmesine ve şirket araçlarının HGS etiketlerinin tek tek kontrol edilmesine gerek kalmadan, çevrim içi yönetilmesine olanak sağlıyor.

PTT'nin kurumsal müşterilerin hayatını kolaylaştırmak ve araç filolarında zaman ve insan gücünden tasarruf etmek amacıyla hayata geçirdiği HGS Kurumsal hizmeti, kullanıcılarına tek yerden yönetim imkanı sunuyor.

PTT AŞ, HGS Kurumsal faaliyetleri doğrultusunda Türkiye'nin tamamı yerli sermayeli en büyük kiralama şirketlerinden DRD Filo Kiralama ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, DRD filosunda bulunan 10 bine yakın araç için 3 bini aşkın müşteriye, araç yol geçişlerini istediklerinde izleyebilecekleri yazılım sunuldu.

HGS etiketleri PTT kargo vasıtasıyla ulaştırılarak, HGS Kurumsal'a sorunsuz geçiş imkanı sağlandı.

TRAFİK CEZALARI GÜNLÜK İZLENEBİLECEK

HGS Kurumsal hizmet yönetimiyle HGS ürünleri aracılığıyla geçiş yapılan hizmet noktalarında ücretlendirmeler otomatik olarak yönetilerek, geçişlerde ceza oluşması engellenebilecek. HGS geçiş bilgileri yanında trafik cezaları günlük izlenebilecek.

MÜŞTERİYE ÖZEL ÇEVRİM İÇİ RAPORLAMA

Sektöründe HGS yönetimini de dijital platforma taşıyan ilk firma olan DRD, PTT'nin sağladığı kurumsal web servis özelliği sayesinde kendi uygulamasıyla entegrasyon sağlayarak, tüm süreci otomatik sürdürebilecek.

DRD, HGS yönetimini gerçekleştirdiği araçlarına ilişkin geçişleri izleyebilecek, anında raporlama yapabilecek ve bu raporları müşterilerine kolaylıkla ulaştırabilecek.

DRD'nin 3 bini aşkın kurumsal müşterisi de dilediği zaman geçişlerini çevrim içi raporlayabilecek.

 

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