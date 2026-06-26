Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş ve EuroLeague açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın yeni sezonda Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etmesinin Türk basketbolu için önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne dahil olması, Türk basketbolu adına önemli ve sevindirici bir gelişme oldu. Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte artık üç takımımızın mücadele edecek olması, ligimizin kalitesini ve Türk basketbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Beşiktaş'a Avrupa Ligi yolculuğunda başarılar diliyor; Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."