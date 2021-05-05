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Hıdrellezde neler yapılır? Hıdrellez nedir?

Hıdrellez günü beyaz kelebek görülürse o yıl şans ve kısmetin açık olacağına inanılır. Hıdrellezi kutlamak için çeşitli şeyler yapılır. Peki evimizdeki imkanlarla Hıdırellezi nasıl kutlayabiliriz? Hıdrellezde neler yapılır? İşte merak edilenler...

Hıdrellezde neler yapılır? Hıdrellez nedir?

Pandemi nedeniyle evine kapanan binlerce kişi, Hıdırellez hakkında detayları merak ediyor ve evinde Hıdrellezi nasıl karşılayacağını araştırıyor. Hıdrellez nedir? Hıdrellez, Türk kültüründe inanışa göre Hıdır ile İlyas'ın ya da Hızır ile Hıdır'ın senede bir gün buluştuğu, baharın müjdecisi olarak bilinen bayram tadında gelenekselleşmiş gündür. Hıdrellezde neler yapılır? Hıdrellez ritüelleri neler? İşte detaylar...

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Hıdrellez, evlerde temizlik yapılarak karşılanmalıdır.

İneklerin sütü kesilmesin diye Hıdrelleze 7 gün kala kimseye peynir ve yoğurt mayası verilmez.

Evin bereketi gitmesin düşüncesiyle kimseye ekmek mayası verilmez.

Hıdrellezden 1 gün önce (5 Mayıs) kırlardan 41 çeşit ot, küçük taş ve kekik otu toplanır. Bunlar su dolu bir kap içine atılır ve Hıdrellez sabahı bu suyla el, yüz yıkanır (Bunu yapmakla cildin güzelleşeceğine ve hastalıklardan arınıp, zindelik kazanılacağına inanılır).

5 Mayıs'ta 41 çeşit ot toplanıp eve gelince, evde bulunan eski hasır ve eşyalardan bir kısmının yakılmasıyla bit, pire ve günahlardan arınılacağına; yakılan bu ateşin üzerinden atlamakla da yıl içinde kazanılmış olumsuz ve kötü alışkanlıkların yok olacağına inanılmaktadır.

Hıdrellez gecesi (5 Mayıs'ta) evin ana giriş kapısına ağaçlardan koparılan yeşil yapraklı dal konur. Özellikle kapıya asılan söğüt dalının sağlık getireceğine inanılmaktadır.

Hıdrellez akşamı toplanan genç kızlar, bir çömleğin içine kendilerine ait bir eşyayı (boncuk, yüzük) atarlar. Hıdrellez sabahı tekrar toplanan genç kızlar, küçük bir çocuğun gözlerini bağlayarak çömlekten boncuk ve yüzükleri tek tek çektirirler. Bu sırada mani bilen kızlar da tek tek mani söylerler. Kimin eşyası hangi manide çömlekten çekilmiş ise; o genç kız, o maniyi kendine göre yorumlar.

Hıdrellez gecesi ısırgan otu koparılıp evin önüne konur. Isırgan otu sabaha kadar yendiyse, o kişinin seneye Hıdrelleze kadar öleceğine, yenmediyse yaşayacağına inanılır.

Hıdrellez akşamı (5 Mayıs) kadın ve kızlar ellerine kına yakarlar.

Hıdrellez akşamı bahçede kenar ve köşelere bakılır. Şayet bakılan yerlerde toprak parıldarsa orada hazine olacağına inanılır.

Hıdrellez akşamı ikindiden sonra bahçede bulunan gül ağacının altına insanlar isteklerinin resmini çizerler.Ev isteyen ev şekli, araba isteyen araba şekli, hayvan isteyen hayvan şekli, evlilik isteyen sevdiğini canlandıran bir resim çizer ve dilekte bulunurlar. Bunu yapmakla o yıl içerisinde isteklerinin gerçekleşeceğine inanırlar. Hıdrellez sabahı uykudan erkenden kalkılır.
Hıdrellez sabahı anne ve babalar çocuklarını uykudan erken kaldırmak için "kalkın" demezler "uçun, uçun" derler.

Hıdrellez sabahı insanlar uykudan yeşil dallarla uyandırılır.

Hıdrellez sabahı erkenden kalkılıp dereden üç kez geçilir. Çim üzerindeki çiğlere el sürülüp yüzler ıslatılır.

Boyu çok uzun olanların başına hıdrellez sabahı çubukla vurulur (Boyun daha fazla uzamaması için).
Meyve yapmayan ağaçlar Hıdrellez sabahı baltayla korkutulur (Ağaçların korkup meyve vereceğine inanılır).

Hıdrellez sabahı, hayvanlar yeşil dallarla dereye sulamaya götürülür.
Hıdrellez günü, uyku uyunmaz. Uyku uyunursa bütün yıl uyunamayacağına ve işinin iyi gitmeyeceğine inanılır.

Hıdrellez günü badana, temizlik yapılmaz. Kıra çalışmaya gidilmez.

Hıdrellez günü un elenmez, çamaşır yıkanmaz.

Hıdrellez günü dikiş dikilmez.

Hıdrellez günü kavga edilmez. Kavga edilirse bir yıl boyunca kavgalı olacağına inanılır.

Hıdrellez günü hamile kadınların salıncakta sallanmasına izin verilmez.

Hıdrellez günü makas iple bağlanır, açılmaz. Makas kimseye verilmez, elle tutulmaz.

Hayvanların sütünün çok olması için Hıdrellez günü süt pişirilmez, gece pişirilir. Sütü olmayan komşulara süt verilir, yayıkta ayran yapılıp komşulara dağıtılır.

Hıdrellez günü ekmek yapılmaz.

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