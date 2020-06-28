Btc Turk Yeni Malatyaspor, son 10 dakikasında öne geçtiği Fenerbahçe maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken sarı-siyahlılar, hakem yönetimine tepki göstermeye devam etti. Başkan Adil Gevrek'in ardından teknik direktör Hikmet Karaman da açıklamalar yaptı.

Gökhan Töre'nin Emre Belözoğlu ile hava topu mücadelesi sonrası ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması hakkında konuşan Hikmet Karaman "Hiçbir şey söylememek, Gökhan Töre'nin pozisyonuna en büyük cevap budur. Neyi konuşacağız? Gökhan önümüzdeki haftaki maçta yok. Bu VAR'ı anlamak mümkün değil zaten. VAR'ı hemen kaldırsınlar. Hakem net bir hata yapıyor, buna nasıl müdahale etmezsin. Teniste 3 kere itiraz etme hakkı var. VAR varsa, 1-2 kere hakeme itiraz hakkı verilmesini istiyorum teknik adamlara. Bu maç bu hallere gelmezdi." dedi.

Hikmet Karaman ayrıca "Gökhan Töre, Emre'ye demiş ki, 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi. Benim futbolcum olsa dahi haksız bir şekilde birinin kart görmesi aleyhine bir şey olması acı bir şey. 2-1'e getirdik, sonuna getirdik. 5 dakika gol yememeye oynarsın yemezsin. Biz 2-1 öne geçmişiz neleri konuşuyoruz. Bu pozisyondan sonra Emre'nin de müdahale olmadan yere dü0şmemesi gerekiyor. Emre eliyle kafasını tutuyor. Kimse dokunmamış ki. Neden hakeme söylemedi Emre?" diye konuştu.

EMRE'DEN AÇIKLAMA

Emre Belözoğlu, TRT Spor'da Ersin Düzen'e attığı mesajla pozisyonu anlattı. Tecrübeli futbolcu pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını iletirken aynı zamanda Gökhan Töre'nin kendisine dirsek teması olmadığını hakeme de maç esnasında söylediği ifade etti. Bu sözleri canlı yayında Ersin Düzen paylaştı.