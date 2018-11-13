Hilary Duff bebeğinin plasentasını içti

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, yeni doğan bebeğinin plasentasıyla yaptığı içeceğe katıp içtiğini söyledi. 31 yaşındaki Duff, bu deneyimi "10 yaşımdan beri içtiğim en güzel meyveli içecekti. Kalori, meyve ve lezzetli her şey içindeydi" şeklinde anlattı