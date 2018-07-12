Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 yenerek finale çıkan Hırvatistan, Fransa'nın rakibi olurken elde ettiği büyük başarıyla herkesin beğenisini kazandı.
1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, o tarihten bugüne geçen 27 yıllık kısa süreçte futbolda çok önemli başarılar elde etti.
Bağımsızlığının ardından katıldığı ilk turnuva olan EURO 96'da çeyrek final oynayan Hırvatlar, sonrasında ise Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar çıktı ve turnuvayı 3. olarak bitirip tüm alkışları topladı.
Hırvatistan, o günden bugüne 2004, 2008, 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları ile 2002, 2006 ve 2014 Dünya Kupalarına katılım başarısı gösterdi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da yeni altın jenerasyonuyla turları bir bir geçen Hırvatlar, şimdi ülke tarihinin en büyük başarısını elde etmek için Fransa'nın karşısına çıkacak.
Hırvatistan'ın bu başarısını anlamak için ise lisanslı futbolcu sayısına bakmak yeterli. 4 milyon 171 bin kişilik nüfusa sahip olan Hırvatistan'da 120 bin lisanslı futbolcu bulunuyor. Bu da ülkenin yüzde 3'üne tekabül ediyor. Aynı rakam 81 milyon nüfusu bulunan ülkemizde 400 bin civarında...
Hırvatistan Milli Takımı'nda kendi ülkesinde forma giyen oyuncu sayısı sadece iki... Diğer tüm isimler Avrupa'nın önemli liglerinde ter döküyor.
Takımın en önemli yıldızı ve kaptanı olan 33 yaşındaki Luka Modric, Real Madrid'de son 4 sezonda 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.
Hırvatistan, dev finalde favori olarak gösterilen Fransa karşısında peri masalına devam edip kupayı kazanırsa bu başarıyı elde eden 9. ülke olacak.
İngiltere galibiyetinin ardından Hırvatlar ülke genelinde büyük coşku yaşarken başkent Zagreb'de binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar finali kutladı.
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