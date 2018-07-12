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Hırvatistan'ın bu başarısını anlamak için ise lisanslı futbolcu sayısına bakmak yeterli. 4 milyon 171 bin kişilik nüfusa sahip olan Hırvatistan'da 120 bin lisanslı futbolcu bulunuyor. Bu da ülkenin yüzde 3'üne tekabül ediyor. Aynı rakam 81 milyon nüfusu bulunan ülkemizde 400 bin civarında...