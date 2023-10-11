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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Bizim için en zor maç - Futbol Haberleri

        Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Bizim için en zor maç

        A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, "Bu bizim için en zor maç olabilir. Kilit bir maç, ona göre hazırlanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:55
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        "Bizim için en zor maç"
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        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı hafta maçında Türkiye'yi konuk edecek Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic, karşılaşmanın kendileri için grubun en zor maçı olabileceğini söyledi.

        Zlatko Dalic, karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısına takımın yıldız oyuncusu ve kaptanı Luka Modric ile katıldı.

        Hırvatistan'ın gruptaki kilit maça çıkacağını belirten Dalic, "Bu bizim için en zor maç olabilir. Kilit bir maç, ona göre hazırlanıyoruz. Bazı zorluklar olacak. Bazı oyuncularımız yok, biraz baskı altındayız. İki önemli forvetimiz yok, onların eksikliklerini hissediyoruz ama böyle düşünmek istemiyorum yeni oyuncularım var, bu onlar için bir fırsat. Baskı altında kalmak istemiyoruz, yarın kazanmak istiyoruz. Üç puanı istiyoruz. Gol atmak önemli, zamanı önemli değil. Acele etmeyelim, dikkatli oynayalım, sabırlı olalım ve 3 puanı alalım." ifadelerini kullandı.

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        "JURANOVIC VE PETKOVIC OYNAYAMAYACAK"

        Takımdaki eksik oyuncularla ilgili bilgi veren Hırvat teknik adam, "Juranovic ve Petkovic sakatlandı onlar yüzde yüz hazır değil ve yarın büyük ihtimalle oynamayacaklar. Onları Galler maçında hazır istiyoruz. Defansta az çok her şey belli. Hücumda Brekalo iyi oynuyor, sol tarafta olacak. Perisic, Orsic ve Ivanusec yok ama bu Brekalo için iyi bir fırsat. Pasalic sağ tarafta ikinci forvet olacak. Yarınki maçta başarılı olacağına inanıyorum. Defans bizim için kilit, takım olarak berber oynamamız gerek. İki harika genç stoperimiz var Sutalo ve Gvardiol. Harika genç oyunculara sahibiz, Barisic ve Majer gibi. Livakovic de formda. Yarın sanırım bu takım oynayacak." şeklinde konuştu.

        Dalic, "Yaşadığınız bazı zorluklardan bahsettiniz. Türk Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktörü var. İlk maçına çıkacak ve taktiği belirsiz. Bu, zorluklara yeni bir tanesini ekleyebilir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

        "MONTELLA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

        "Bu bizim için daha zor bir durum. Çünkü yeni bir oynama tarzı var, oyuncular da kendini ispat etmek isteyecek. Daha önce milli maç oynamadığı için analizini yapamadık ama bir Türk kulübünün teknik direktörlüğünü yaptı, iyi bir teknik direktör. Evet bizim için daha zor olacak."

        Dalic, ülkenin en yeni ve modern stadında Hırvatistan Milli Takımı'nın yarın ilk maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine ise, "Bu stat yeni ama diğer konularda çok gelişme yok. Hırvatistan'ın futbolu çok ilerledi ama bu stat hariç bize layık bir stat yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Hırvat teknik adam, durgun gözüktüğü yorumu üzerine ise "Bu benim klasik durumum. Hazırlıklar sürerken ben hep böyleyim, oyuncularıma çok güveniyorum yarın harika bir atmosfer olacak. Büyük destek alacağız. Yarınki maç bizim için çok önemli. Bir an önce oynayalım istiyorum." ifadelerini kullandı.

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