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Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu startup hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj’ın üçüncü dönem girişimcileri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, ön elemeyi geçen 22 startup arasından seçilen girişimler, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Bu kapsamda, Albaraka Garaj’ın 3'üncü dönem startupları, Miks, Bakiyem, Clotie, Agent Work, DijiFi, Fanaliz, Bulbunu, Octabase, AdachyPay, Vomsis, Okul101, Juphy ve EYCA oldu.

BAŞVURULARIN ÜÇTE BİRİ ÜRÜN HİZMET AŞAMASINDA

61 ilden toplam 750 girişimcinin kendilerine başvuruda bulunduğunu kaydeden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere başlattığımız Albaraka Garaj’a geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir başvurunun yaşandı. Bu sene özellikle ekosistemimizde farklılık yaratacak girişimcilerin seçilmiş olmasının Albaraka Garaj ekosistemine de ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Seçilen girişimcilerimizin Albaraka Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak, start up’larını geliştirmeleri için kendilerini desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Garaj’ın 3'üncü hızlandırma dönemine en yoğun başvuru 308 startup ile İstanbul’dan yapıldı. Başvuruların yüzde 53’ü ilk girişimcilik deneyimini yaşayan girişimlerden oluştu.

En yoğun başvuru yapılan alanlar ise, mobil iş modelleri, fintech ve SaaS alanında oldu. Toplam 750 başvurunun 223’ü ürün hizmet aşamasında, 196’sı satışa başlamış, 184’ü fikir aşamasında, 141’i ise prototipi geliştirilmiş durumda olan girişimlerden oluştu.