Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

HIZLI YÜKSELİŞ! 15 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla 2.22 trilyon doların üzerine yükselen toplam piyasa hacmi bu düzeylerde tutundu.

HIZLI YÜKSELİŞ! 15 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Son 24 saat içinde 61,554.80 ve 64,863.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 1.09 düşüşle 63,164.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 10.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 177 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 4.57 artışla 2,468.84 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 284.41 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 548.39 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 36.77 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 84.58 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 220 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 44 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,233 kripto para biriminin işlem gördüğü 366 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 53'ünü Bitcoin, yüzde 12.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 225 milyar dolar düzeyindeydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fındık fiyatları bugün ne kadar? 15 Nisan 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu tam liste!
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alabilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihler
MERAK EDİLENLEREmekli ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli ikramiyesi ne kadar?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERAK EDİLENLERMerkez Bankası toplantısı ne zaman?
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklamalar
MERAK EDİLENLER3600 ek göstergede son durum ne?
Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alabilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi
MERAK EDİLENLERBayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Fındık fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu tam listesi
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuda esnek çalışma saatleri kaç oldu?
MERAK EDİLENLERİşte Kamuda esnek çalışma saatleri
Evde bakım maaşları yattı mı? Geri sayım başladı! Evde bakım maaşı yatan iller listesi
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yattı mı?
2021 çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2021 Tarımsal desteklemelerin fiyat
MERAK EDİLENLER2021 Tarım destek ödemeleri yattı mı?