Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Hoffenheim 7 maç sonra galibiyeti hatırladı

Bundesliga'nın 28. haftasında Hoffenheim, sahasında Köln'ü 3-1 mağlup ederek 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Hoffenheim

Hoffenheim, Rhein Neckar Arena'da Köln'ü ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Christoph Baumgartner'in golü ile 1-0 öne geçti. 26. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Sebastiaan Bornauw direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Köln'ü 10 kişi bıraktı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Hoffenheim soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. 46. dakikada Baumgartner bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golün iki dakika sonrası Steven Zuber fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 60. dakikada Köln, Florian Kainz'in golüyle umutlansa da mücadele Hoffenheim'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyetle tanışan ev sahibi ekip, puanını 39'a çıkararak 7. sıraya yükseldi. Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.

Öte yandan gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:
RB Leipzig - Hertha Berlin: 2-2
Union Berlin - Mainz 05: 1-1
Augsburg - Paderborn: 0-0
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Futbolun ikiz kardeşleri!
FUTBOLFutbolun ikiz kardeşleri!
Beşiktaş'ta Vida'yla zorunlu ayrılık kapıda
FUTBOLZorunlu ayrılık kapıda!
Son dakika haberi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor: Tuncay Şanlı ve Mert Hakan...
FUTBOLFenerbahçe'de sıcak gelişmeler
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar - HABERLER
FUTBOL"UEFA Kupası'ndan artık bıktık!"
Vedat Muriç'e yeni talip!
FUTBOLMuriç'e yeni talip!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sağlık vurgusu
FUTBOLAhmet Nur Çebi'den sağlık vurgusu
Süper Lig için yarın karar günü
FUTBOLSüper Lig için karar günü!
Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı
FUTBOLResmi imzalar atıldı! 4 yıllık sözleşme...
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi
FUTBOLMaçlar öncesi herkese test!
Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı
FUTBOLBeşiktaş'tan George Floyd paylaşımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X