        Hoffenheim - Freiburg: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Hoffenheim - Freiburg: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, 22 haftada ağırladığı Freiburg'u 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Ozan Kabak takımının ikinci golünü kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:47 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:47
        Ozan Kabak attı, Hoffenheim kazandı!
        Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, konuk ettiği Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

        İlk yarısı golsüz sona eren maçta Hoffenheim, 46. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. 25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, 51. dakikadaki kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

        Hoffenheim, Valentin Gendrey'in 90+5'teki golüyle 3-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Hoffenheim, Bundesliga'da 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Antalya Havalimanı'nda yolcular tahliye edildi

        Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan yolcu uçağının arka iniş takımlarından biri kırıldı, yolcular tahliye edildi.

