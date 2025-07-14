Hollywood filmi gibi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Ataşehir'de Hollywood filmlerini aratmayan sahneler yaşandı. Dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp polisten kaçtı. Nefes kesen kovalamaca lastiklere açılan ateşle son buldu.
Giriş: 14.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:59
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Ataşehir'de Hollywood filmlerini aratmayan sahneler yaşandı.
Dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp polisten kaçtı.
Nefes kesen kovalamaca lastiklere açılan ateşle son buldu.
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