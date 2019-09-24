Japon otomobil üreticisi Honda, dizelden vazgeçen markalar kervanına katılmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, 2021 yılından itibaren Avrupa'da dizel yakıtlı otomobil satışına son verileceği kaydedildi.

Ayrıca, 2025 yılına kadar model gamında tüm otomobillerin elektrikli versiyonlarının sunulacağı bildirildi.

Şirkete yakın kaynaklar, Honda'nın 2030 yılında satışlarının 3'te 2'sinin elektrikli modellerden oluşmasını beklendiği aktarıyor. Söz konusu oran günümüzde ise yüzde 10'un altında olarak açıklanıyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ DİZEL

Honda'nın atacağı adım, markanın gelecek stratejisinin yanında, Avrupa Birliği'nin emisyon değerlerini azaltmaya yönelik uygulamalarına da uyum sağlama amacı taşıyor.

Türkiye'de Civic, Jazz, CR-V ve HR-V modelleri ile yer alan Japon marka, Civic modelinde geçen yıl sunmaya başladığı dizel motor seçeneği ile satışlarını artırmış ve en çok otomobil satan markalar sıralamasında ilk 10'da yer almıştı.