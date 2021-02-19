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Japon otomotiv üreticisi Honda'nın üst yönetiminde önemli bir değişiklik yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada, Takahiro Hachigo'nun CEO'luk görevini şirketin Ar-Ge müdürü Toshihiro Mibe'ye devrettiği kaydedildi.

Görev değişikliğinin 1 Nisan'da gerçekleşeceği de verilen bilgiler arasında.

Hachigo'nun Japonya'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisinin yönetim kurulunda ise görev almaya devam edeceği bildirildi.

Honda'nın yeni CEO'su Mibe, 1987 yılında şirketin motor geliştirme departmanına katıldı. Mibe 2019 yılından bu yana ise Honda'nın Ar-Ge'den sorumlu başkanı pozisyonunda görev yapıyor.

Mibe'nin yönetiminde Honda'nın elektrikli araçlara daha çok yöneleceği ve Tesla, Apple, Amazon gibi teknoloji firmaları ile de rekabet edeceği belirtiliyor.

Honda, yakın zaman önce yaptığı açıklamada 2030 yılında satışlarının 3'te 2'sinin elektrikli araçlardan oluşacağını duyurmuştu.

Honda, geçtiğimiz yıl sıfır emisyon teknolojilerine daha fazla yönelmek için Formula 1 yarışlarından çekilerek sevenlerine sürpriz yapmıştı.