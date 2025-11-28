Hong Kong'da yangın felaketi: Sitede çıkan yangında ölü sayısı 128'e yükseldi!
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde bulunan 8 apartmanlık sitede yangın faciası yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükselirken son 70 yılın en fazla can kaybı olan yangını olarak belirtildi. Peki site yangını nasıl çıktı? İşte Hong Kong yangını hakkında tüm detaylar
Çin’in Hong Kong bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangın faciasında ölü sayısı 128’e yükseldi. Yaklaşık dört bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede arama çalışmaları devam ediyor. Peki yangın neden çıktı? İşte Hong Kong site yangınına dair ayrıntılar
HONG KONG SİTE YANGININDA ÖLÜ SAYISI 128’E YÜKSELDİ
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın olduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi.
Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.
TAİ PO SİTE YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayıldı.
Yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Hong Kong polisi, yangın tamamen söndürüldükten sonra yangının nedenini belirlemek için kanıt toplayıp kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini belirtti.
YANGIN SONRASI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları 2 gün boyunca devam etti.
Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği, bugün itibarıyla yaklaşık 200 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.
Yangında 11'i itfaiyeci olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 900 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği bildirildi.