Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hong Kong yangın faciasında ölü sayısı 128’e yükseldi: Tai Po site yangını nasıl (neden) çıktı, yaralı sayısı kaç, arama çalışmaları devam ediyor mu?

        Hong Kong'da yangın felaketi: Sitede çıkan yangında ölü sayısı 128'e yükseldi!

        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde bulunan 8 apartmanlık sitede yangın faciası yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükselirken son 70 yılın en fazla can kaybı olan yangını olarak belirtildi. Peki site yangını nasıl çıktı? İşte Hong Kong yangını hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çin’in Hong Kong bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangın faciasında ölü sayısı 128’e yükseldi. Yaklaşık dört bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede arama çalışmaları devam ediyor. Peki yangın neden çıktı? İşte Hong Kong site yangınına dair ayrıntılar

        2

        HONG KONG SİTE YANGININDA ÖLÜ SAYISI 128’E YÜKSELDİ

        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın olduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi.

        Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

        3

        TAİ PO SİTE YANGINI NEDEN ÇIKTI?

        Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayıldı.

        Yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Hong Kong polisi, yangın tamamen söndürüldükten sonra yangının nedenini belirlemek için kanıt toplayıp kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini belirtti.

        4

        YANGIN SONRASI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları 2 gün boyunca devam etti.

        Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği, bugün itibarıyla yaklaşık 200 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

        Yangında 11'i itfaiyeci olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 900 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği bildirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü