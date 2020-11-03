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HSBC Grubu, İstanbul’un dünyadaki öneminin artacağını öngördü. HSBC Grubu tarafından Şehrimizin Bir Geleceği Var serisi kapsamında hazırlanan HSBC Şehir Raporları serisinde İstanbul, Dubai, Abu Dabi, Kahire ve Riyad mercek altına alındı. Şehir Raporları’na göre; İstanbul’un dünya ekonomisindeki yeri yükselecek. İstanbul, güçlü yanları, büyük ölçekli altyapı yatırımları, daha katma değerli, daha yenilikçi ve daha yaratıcı bir ekonomik yapıyı hedefleyen stratejik vizyonuyla, küresel ekonomide daha önemli bir konuma gelecek.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ'

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, düzenlenen online basın toplantısında İstanbul'un sürdürülebilir büyümenin itici gücü olduğunu kaydetti. İstanbul’un Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumunun büyük bir kıtalararası ticaret, perakende ve lojistik merkezi haline gelmesine katkıda bulunduğunu belirten Kervancı, uluslararası ticaretin şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 15’ini oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin tedarik zincirindeki öneminin arttığını ifade eden Kervancı , Hong Kong merkezli denetim şirketi QIMA’nın dünyanın önde gelen 200 markası ile yaptığı anketi örnek gösterdi. Kervancı, ankette Türkiye’yi tercih eden tedarikçi oranının yüzde 4’ten yüzde 9’a yükseldiğini aktardı.

'TANITIM ELÇİSİYİZ'

Kervancı ''İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü ve çok yönlü ekonomilerinden biri. Sürdürülebilir küresel ekonomide rol oynayan şirketlerle birlikte büyümenin itici gücü işlevini görüyor. İstanbul’un bu özellikleri birçok fırsatı da beraberinde getiriyor'' dedi. Türkiye’nin yatırım elçisi olarak; İstanbul’un sahip olduğu potansiyeli uluslararası platformlarda anlattıklarının altını çizen Kervancı ''İstanbul’un da tanıtım elçisi olarak çalışıyoruz. Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.

'YENİ TİCARET FIRSATLARINI DESTEKLEYECEĞİZ'

“Dünya ekonomisinin temel meselesi, çevresel, sosyal ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması. Bu yöndeki çabalar, küresel ekonomik büyümeyi daha dirençli ve kapsayıcı hale getirme fırsatı sunuyor” diyen Kervancı şöyle devam etti: “Eşsiz konumu ve sürdürebilir kalkınma odağı ile İstanbul’un ekonomik büyümenin merkezi olmasına destek olmayı hedefliyoruz. HSBC Grubu olarak, 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık finansman ve yatırım kaynağı sağlayarak sıfır karbon salınımına geçişte müşterilerimizi yanında olacağız. Tedarik zincirleri, ticaret koridorları ve üretimin kalbi olan şehirlerin sürdürülebilir bir küresel ekonomiye geçişteki yolculuğunda şehirlerimizin gelişimini sağlayan yeni ticaret fırsatlarını ve sürdürülebilir iş ve altyapı modellerini destekleyeceğiz.”

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK BAĞLANTILARI GÜÇLENDİRİR

Seri kapsamında hazırlanan İstanbul raporunda; İstanbul’un Doğu ile Batı arasında yetenek, ticaret, finans, yatırım ve turizm anlamında önemli bir koridor görevi gördüğü ifade ediliyor. İstanbul, global şirketler ve genel merkezleri, sermaye piyasaları ve mal ve hizmet akışı açısından dünya genelinde önde gelen 35 şehir arasında yer alıyor. Rapora göre; İstanbul’un uluslararası rekabet gücü için sektörel çeşitliliğe odaklanması şehrin küresel bağlantılarını daha da güçlendirmesini sağlayacak. Raporda; İstanbul ekonomisinin 1990’lı yılların ortalarından bu yana OECD’deki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu belirtiliyor ve söz konusu trendin önemli ölçüde büyüme gösteren sektörler arasında yer alan finans, profesyonel hizmetler, mühendislik, bilim ve BT ile hizmet ekonomisine doğru yapısal geçişi yansıttığı vurgulanıyor.