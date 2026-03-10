Canlı
        HSK 2026 ana kararnamesi için tarih verildi

        HSK 2026 ana kararnamesi için tarih verildi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki 2026 ana kararnamelerinin 12 Haziran'da açıklanacağını bildirdi

        Giriş: 10.03.2026 - 18:50
        HSK 2026 ana kararnamesi için tarih verildi

        HSK'nin adli ve idari yargıdaki ana kararnamelerine ilişkin ilke kararları, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

        Buna göre, 2026'da yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde istinaf ve ilk derece mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyaçları belirlendi, atama yapılacak yerler liste haline getirildi.

        Bu kapsamda, atama talebinde bulunacak yargı mensuplarının, 16 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar formlarını Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekecek.

        Taleplerin toplanmasının ardından HSK, 12 Haziran'da adli ve idari yargıya ilişkin 2026 ana kararnamelerini açıklayacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

