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ESİN ÖVET: Maalesef çok ciddi takipçileri var ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Benim hiç anladığım bir sistem değil. YouTube kanalı açmam için çok ciddi teklifler geliyor. Ama bu bambaşka bir dünya. Bu dünyaya girdiğiniz zaman kalmıyor hiç bir kural. Belki zaman gelecek Enes Batur gibi amcaya, babaya, anneye, ablaya saygısızlık yapacaksın, Danla gibi tuhaflıklar yapacaksın. Sonra 'Bu aslında öyle değildi” diyeceksin oradan da 'like' toplayacaksın... Seni mecburen bu noktaya itiyor iki fazla like, iki fazla takipçi ve daha fazla para kazanmak için. Sistem bu maalesef. Bu tuhaflığı yapmazsanız izlenmiyorsunuz.