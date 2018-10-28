İşte HT Masa ekibinin haftanın olaylarına ilişkin açıklamaları...
1- Yaşayamayanlar dizisinin oyuncularından Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un kendisini taciz ettiğini açıkladı. Kerem Bürsin başta olmak üzere birçok sanatçı İşcan'a destek oldu. 'Susma Bitsin' kampanyası başladı. Önce Yasak Elme dizisinin kostüm asistanı Özge Ş. şimdi Elit İşcan, ne dersiniz bizde de bir 'metoo' hareketi başlıyor mu?
ESİN ÖVET: Başlasın. Daha çok ses çıksın. Taciz göz yumulacak, susulacak bir şey değil. Erkeklerin daha çok ses çıkartması gerekiyor. Daha çok destek olması gerekiyor. Kadınların düştükleri bu duruma kimseninin “Aman ses çıkartma, konuyu kapat” dememesi gerekiyor.
İPEK DURKAL: Susma Bitsin diyorum ama her şey daha yeni başlıyor. Bu kendini bilmez erkekleri tek tek deşifre etme vakti geldi. Efecan daha ünlü olamadan rezil oldu. Umarım şu yaşanan ona ders de olmuştur.
OBEN BUDAK: Bu kadar azılı tacizci bugüne kadar yaptıkları pisliklerden yırtarken kabak Efecan Şenolsun’un başında patlatılıyor galiba. Efecan denildiği gibi sinirlenip küfür etmiş olabilir ama taciz boyutu bana biraz sert geliyor.
KADİR KAYMAKÇI: Umarım bu 'Susma Bitsin' hareketi daha da büyür. Sadece dizi, film setlerinde değil hayatın her alanında 'taciz'e karşı kadın-erkek hepimizin birlikte sesini yükseltmesi gerek. Bu ses o kadar güçlü olmalı ki kimse 'taciz' düşüncesini aklından bile geçirememeli...
2- Şarkıcı Berkay'a kafa atıp burnunu kıran, kulübünden rekor para cezası alan Arda Turan baba oldu. Eşi Aslıhan Doğan önceki gün oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getirdi. Hamza Arda, babası Arda Turan'ı uslandırır mı? Arda artık kavgalarıyla değil yeniden futboluyla konuşulur mu?
ESİN ÖVET: Öyle olması gerekiyor ki, zaten bunu konuşmamız bile yersiz. Arda Turan’ın oğlu olmuş, güzel bir yuva kurdu, bence artık bunun kıymetini bilmeli. Son yaşadığı olay kimse için hiç değil gerçekten.
İPEK DURKAL: Çocuklara aileden birinin ismini vermeyin, kaderi de ona benzer diyorlar. İnşallah Hamza Arda pek çok konuda babasına benzemez. Çocuk, Arda’yı değiştirir mi bilemem ama son yaşanan kavga, silah vs. Arda’nın kendisiyle yüzleşmesine sebep olmuştur bence.
OBEN BUDAK: Arda Turan kimsenin umrunda değil valla artık. Dibi gören bir kariyerin neresini konuşacaksın. Bence artık Arda faslı kapandı.
KADİR KAYMAKÇI: Arda Turan oğluna nasıl bir babalık mirası bırakcak buna karar vermeli. Bir ülkenin komple sevmediği, 'şımarık, kibirli, kavgacı' bir baba mı yoksa 'büyük futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı' bir baba mı? Buna Arda karar verecek. Berkay'a yumruk atmasından babası yaşında gazeteciyi dövmeye kalkışmasına kadar bir dolu hatasını unutturmak için kendisini en iyi anlattığı yere 'yeşil saha'ya dönmeli bir an önce. Oğlu da babasını şarkıcılara yumruk atarken değil, gol atarken görmek isteyecektir...
3- Sıla ile Ahmet Kural barıştı ve hemen evlilik dedikoduları ayyuka çıktı. Ne dersiniz çift bu kez nikah masasına oturur mu?
ESİN ÖVET: Evlenmesini isteyen çok kişi var Sıla ve Ahmet Kural’ın. Keşke evlenseler. Keşke ikili nikah masasına otursa. Son zamanlarda magazin dünyasında güzel ve sevimli bir şey olmuyordu. Bu vasıtayla neşelenir magazin severler.
İPEK DURKAL: Bu soruya tek yorumum var o da: Yorum yok...
OBEN BUDAK: Bence oturmayacaklar, en azından yakın vadede. Evlenmek için öldüklerini düşünmüyorum şahsen.
KADİR KAYMAKÇI: En sevdiğim konu bu! “Sevgili olan ünlülerimiz evlenecek mi?” “Ne zaman çocukları olacak?” Bir rahat bıraksak da aşklarını yaşasa insanlar. Bir ilişkiye başlıyorlar daha iki dakika başbaşa kalmadan biz düğünlerini planlamaya başlıyoruz. Sıla ile Ahmet Kural barışının sonu ne olur bilmiyorum ama bence evlenmeden aşklarının tadını çıkarsınlar... Nikah memuru bir yere kaçmıyor...
4- Youtuber Enes Batur'un amcasına hakaretler ettiği 'kışkırtma videosu' geçen hafta çok konuşuldu. Şaka amaçlı bu bu videolarında birine hakaretler edip sonra da “Şaka yaptım” diyorsunuz. İki 'tık' fazla almak için yapılmadık gariplik kalmıyor. Bir başka Youtuber Danla Bilic “Kaşarlık yaparak ünlü oldum” diye açıklama yaptı. Bu kişilerin çoğunun en büyük takipçisi çocuklar; bu işin sonu nereye gidiyor?
ESİN ÖVET: Maalesef çok ciddi takipçileri var ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Benim hiç anladığım bir sistem değil. YouTube kanalı açmam için çok ciddi teklifler geliyor. Ama bu bambaşka bir dünya. Bu dünyaya girdiğiniz zaman kalmıyor hiç bir kural. Belki zaman gelecek Enes Batur gibi amcaya, babaya, anneye, ablaya saygısızlık yapacaksın, Danla gibi tuhaflıklar yapacaksın. Sonra 'Bu aslında öyle değildi” diyeceksin oradan da 'like' toplayacaksın... Seni mecburen bu noktaya itiyor iki fazla like, iki fazla takipçi ve daha fazla para kazanmak için. Sistem bu maalesef. Bu tuhaflığı yapmazsanız izlenmiyorsunuz.
İPEK DURKAL: Ben bu ahlaki çöküntüyü utanç ve üzüntüyle izliyorum... Sebep olanlar eserleriyle gurur duysunlar.
OBEN BUDAK: Önemli olan tek şey konuşulmak artık. Kimi, hangi yakınınızı rezil ettiniz hiç önemli değil. Kimle kavga ettiğiniz, ne giydiğiniz de sadece konuşulmak için yapılan hareketler. Bunu büyük 'sanatçılarımız' da yapıyor aslında YouTuber'lara laf atmak olmaz. Herkes kendi ölçüsünde takılıyor.
KADİR KAYMAKÇI: Enes Batur'dan Danla Bilic'ten ne bekliyorduk ki bu yaptıklarına şaşırıyoruz! Az bile yapıyorlar... Enes kardeşim devam, senin 'kariyerin' boyunca başardığın 'Oscar' kazanmak kadar önemli başarılarını görmeyenlerin ipliğini pazara çıkarmak için amcana yaptıkların yetmez ne bileyim anneni döv, babana söv daha sert işleri yap! Helal olsun sana toplum için bu nasıl fedakarlıktır be! Yürü be Enes, sen ki YouTube aleminin William Wallace'ısın şimdi anlaşılmasan da 100 yıl sonra senden bahsedilecek; bu büyük çaban için amcanla senin heykelin dikilecek... Danla Hanım da kaşarlık yaparak ünlenmiş olabilir umarım bundan sonra beyaz peynir gibi bir safya açar kendisi için!
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