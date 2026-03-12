Canlı
        HT Spor Şubat ayının oyuncusu Hyeon-gyu Oh oldu! - Beşiktaş Haberleri

        HT Spor Şubat ayının oyuncusu Hyeon-gyu Oh oldu!

        HT Spor Şubat ayının oyuncusunu sizlerin de oylarıyla seçti. HT Spor Loca, HT Spor Editör Masası ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu, Beşiktaş'ta forma giyen Hyeon-gyu Oh oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 13:47
        HT Spor Şubat ayının oyuncusu Hyeon-gyu Oh oldu!

        HT Spor Şubat ayının futbolcusu belli oldu...

        HT Spor Loca, HT Spor Editör Masası ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu Beşiktaş'ta forma giyen Hyeon-gyu Oh oldu.

        HT SPOR AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

        HT Spor Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

        Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

        Aday seçiminde temel kriter olarak SofaScore platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

        Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine SofaScore üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

        Oylama süreci bir hafta boyunca devam eder.

        AYIN OYUNCUSU BELİRLEME KRİTERLERİ

        Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

        %40 HT Spor Loca:

        HT Spor’un deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

        HT Spor Loca’da kimler var?

        Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Cem Dizdar, Gökhan Keskin, Gürcan Bilgiç, Vedat İnceefe, Mehmet Yılmaz, Ufuk Kaan Karacan, İbrahim Kemal Menderes, Uğur Aktan.

        %30 Kullanıcı Oyları:

        HT Spor’un X platformu üzerinden yapılan halk oylaması.

        %30 HT Spor Editör Masası:

        HT Spor ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.

        11 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in 'hafif yaralı' olduğunu ancak g...
