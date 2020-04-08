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Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin katlanabilir ekranlı yeni telefonu Huawei Mate Xs Türkiye’de satışa sunuldu. Şirketin bu yılın şubat ayı sonunda tanıttığı ve geçen yıl çıkardığı ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X’i temel alan yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs, 8 Nisan 2020 (bugün) itibariyle Huawei’nin Türkiye’deki online mağazasında yerini aldı.

Akıllı telefon ve tablet modlarında kullanılabilen Huawei Mate Xs, Kirin 990 5G SoC yonga setiyle donatıldı.Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Huawei Mate X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, ekranı güçlendirmek için uyum içinde çalışan 100'den fazla birbirine kenetlenen parça içeriyor. 180 derece katlanan yeni menteşe sistemi, zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilmiş.

AÇILINCA 8 İNÇLİK TABLET OLUYOR

Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6.6 inç ana ekrana ve 6.38 inç ikincil ekrana sahip bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Telefon açıldığında 8 inçlik bir tablet haline geliyor. Mate Xs’de bulunan katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins soğutma sistemi, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretilmiş.

Telefon, 2.86 GHz çekirdek saatinde çalışan iki özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor.

Huawei Mate Xs’te kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40 MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8),16 MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2),8 MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.

Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30x'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar ISO desteği sunuyor. Huawei Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabiliyor.

Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakarak aktarılabiliyor.

Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevler için kullanılabiliyor.

İŞTE TÜRKİYE FİYATI!

Huawei Mate Xs, Android Açık Kaynak Projesi tabanlı bir işletim sistemi olan EMUI10.0.1 ile çalışıyor. Huawei Mate Xs, Huawei'nin resmi uygulama dağıtım platformu olan yenilenmiş Huawei AppGallery ile piyasaya sürülen ilk Huawei cihazlarından biri olma özelliğini de taşıyor.

Gelelim Huawei’nin bu çok merak edilen katlanabilir ekranlı telefonunun Türkiye fiyatına…

Avrupa’da 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan Huawei Mate Xs, geçen ay 2499 Euro’ya satışa sunulmuştu. Türkiye’de ise Huawei’nin online mağazasında açıklanan rakama göre Huawei Mate Xs’in satış fiyatı 29 bin 999 TL olarak açıklandı.

EN PAHALI iPHONE’UN TAM İKİ KATI

Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefon pazarındaki en ciddi rakibi olan Samsung da geçen ay katlanabilir cam ekranlı telefonu Galaxy Z Flip’i Türkiye pazarında 14 bin 499 TL’ye satışa çıkarmıştı.

Henüz katlanabilir modeli olmasa da Apple’ın en üst iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max’in 512 GB’lik modelinin Türkiye satış fiyatının da 14 bin 999 TL olduğunu hatırlatalım.