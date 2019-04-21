Son yıllarda ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında adından sıkça bahsedilen Huawei dünya kamuoyuna kendini anlattı. Huawei'in CEO'su Guo Ping Çin Shenzhen'de Türk, Polonya ve Avusturya'dan gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda Türkiye'den aralarında Habertürk'ün de olduğu 3 medya kuruluşu yer aldı.

'O BİR KAHRAMAN'



Guo Ping konuşmasına Prof. Dr. Erdal Arıkan'dan bahsederek başladı. Ping, "Prof. Dr. Erdal Arıkan sadece Türkiye için bir kahraman değil, iletişim endüstrisi için de bir kahraman. Arıkan, 5G hakkında bir bildiri yazdı. Biz de bu makalenin değerini anladık ve kendisiyle çalıştık. 5G'nin dünyadaki ilerlemesine büyük katkı sağladı. 5G, Türk teknolojisini kullanacak ve bu teknoloji dünyanın diğer bölgelerinde de hayata geçecek. 5G kodlamasında Türkiye önderlik etti. Türk halkı bununla gurur duyacak" dedi.

ARIKAN, İLETİŞİMDE OLUŞAN HATALARI SIFINA İNDİRDİ



Erdal Arıkan, 5G teknolojisinin uygulama alanlarına hizmet verebilecek kodlama yöntemlerinden birini geliştirdi.

“Kutupsal kodlar” araştırması ile bilginin kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden aktarılması sırasında, çevre gürültüsünün sinyal üzerine eklenmesi nedeniyle iletişimde oluşan hataları sıfıra indirerek haberleşmeyi sağlıyor.



'TİCARET SAVAŞI TALİHSİZLİK'

Guo Ping "ABD Başkanı Donald Trump, tweetlerinde Huawei'den iki kez bahsetti. Ticaret savaşı bittiğinde Huawei'nin karşılaştığı zorlukların da çözülebileceğini umuyorum. Siber güvenlik teknik bir mesele mi yoksa politik bir mesele mi? Huawei'in kendine ait ağları ve verileri yok. Ağlar telekom operatörlerine ait. Kulak misafiri olup olmayacaklarına karar vermek ağ şirketlerinin görevidir" diye konuştu.

Shenzhen'de düzenlenen Global Strateji Zirvesi’ne katılan gazetecilere ilk kez üretim, siber güvenlik alanı ve görenleri şaşkınlığa düşüren kampüs gezdirildi.

İnşaatı halen devam eden 8,2 km2’lik alanda 10 Avrupa şehrinin sembolik binaları yapılmış.

20 bine yakın çalışanın yer aldığı kampüste köprü, nehir, açık hava tiyatrosu, saat kulesi, tren istasyonları var.

Kampüs içinde ulaşım trenle gerçekleştiriliyor.

MENG WANZHOU'YA DESTEK MESAJI



Huawei kampüsünde dikkat çeken bir detay da bardaklardaki fotoğraftı.

Kahve bardağında şirketin kurucusunun kızı ve üst düzey yöneticisi olan Meng Wanzhou’nun Kanada’da gözaltına alınması simgelenmiş. Deniz feneri Wanzhou’nun yolunu aydınlatıyor ve çalışanlar “Biz her zaman yanındayız” mesajı veriyor. Kahve bardağını alabilmek için çalışanlar sıraya girmiş.

'28,5 SANİYEDE BİR AKILLI TELEFON ÜRETİYOR'

Üretim hattını da basına açan Huawei akıllı telefonların üretim sürecini de anlattı.

Robotların işlediği telefonlar yaklaşık 12 üretim bandında 25 farklı işlemden sonra kutulanıyor.

28,5 saniyede bir akıllı telefon üretiliyor.

'AKILLI BİR DÜNYA İNŞA ETMEK'



“Tamamen Bağlantılı, Akıllı Bir Dünya İnşa Etmek” ana temasıyla düzenlenen Global Analist Zirve’sinde konuşan HUAWEI CEO’SU KEN HU “Akıllı dünya çağı, artık resmen başladı. Bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi şimdiye dek görülmemiş gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya. 5G ve yapay zeka, yaşamımıza beklenenden çok daha fazla yenilik getirecek.

Huawei'nin tahminlerine göre, 2025 yılında dünyada 2,8 milyar 5G kullanıcısı olacak. Huawei, bu çok sayıdaki kullanıcıyı desteklemek için basit, güçlü ve akıllı ağlar geliştirmeyi, müşterileri için de sürekli yeni değerler yaratmayı amaçlıyor.” dedi.

Ken Hu Huawei'nin temel hedefinin, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın avantajlarını daha fazla kişiye ve kuruma ulaştırmak olduğunu söyledi.