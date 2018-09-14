Hull City - Ipswich Town maçı rakamları

Hull City ve Ipswich Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 4 puanlı Hull City 21. sırada bulunuyor, Ipswich Town 3 puana sahip ve 23. sırada. Ev sahibi Hull City, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ipswich Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 363 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hull City kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Ipswich Town sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Hull City son hafta oynanan Millwall maçında 0-0 berabere kaldı.

Ipswich Town ise Sheffield Wednesday maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hull City, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Ipswich Town, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ipswich Town 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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