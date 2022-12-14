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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Avşar: Bu sahneyi çekerken hiç zorlanmadım

Hülya Avşar, yeni şarkısı 'Anlatma'nın klibindeki çıplak sahneleriyle alakalı konuştu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avşar, "O sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Sınırlı sayıda çalışan setteydi. O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" ifadelerini kullandı

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  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    Hülya Avşar, Yeniköy'de karşılaştığı gazetecilerle bir sore sohbet etti. Avşar, yeni şarkısı 'Anlatma' hakkında, "Çok mutluyum. Şarkımız çok güzel oldu. Ben de 'Anlatma'yı çok seviyorum" dedi.
  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    "BELKİ DE KARGA BURUNLU SEVİYORUM!"

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, yolda rastlayıp, ilk kez tanıştığı ve ardından klibinde rol verdiği Murat Altan'ın, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği hatırlatılınca, "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri... Benim için zaten zeki olan herkes en yakışıklı, hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum. Murat da boylu poslu, karizmatik adam... Kameraya yakışır, kameranın seveceği bir tipti... Belki benim tipim böyle... Belki de karga burunlu seviyorum" ifadelerini kullanarak, espri yaptı.
  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    "HİÇ ZORLANMADIM"

    Klipteki çıplak sahnesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, "Yazarken yalnızlığı anlatabilecek en güzel şey oydu. Yalnızlığı çok düşündüm. 'Ben böyle bir şey yapayım' dedim. Sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Ben oyuncuyum. Sinema filmleri çekerken daha zorlandığım şeyler oldu. Şarkıcıdan çok oyuncuyum" şeklinde konuştu.
  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    "BU SAHNEDE SINIRLI ÇALIŞAN VARDI"

    Bu sahneyi çekerken sınırlı sayıda çalışanın sette olduğunu belirten Hülya Avşar, "O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" dedi. Ayrıca Avşar, röportaj sırasında kendisine ilgi gösteren hayranlarını da kırmadı.
  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    "İSTEYEN ÇIPLAK GEZEBİLİR!"

    Öte yandan Avşar, geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun 'tayt çıkışı' hakkında "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" şeklinde konuşmuştu.
  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    OBJEKTİFLERDEN KAÇMIŞTI

    Ardından Hülya Avşar, Yeniköy'de görüntülenmişti. Bir anda arkasını dönerek, objektiflerden kaçan Avşar, "Aman aman, sakın beni çekmeyin! Ben bir süre çekilmek ve konuşmak istemiyorum, lütfen" demişti.
  • Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında konuştu: Çekerken hiç zorlanmadım - Magazin haberleri

    "KONUŞMAKTAN YALAMA OLDUM!"

    Tepkisi karşısında şaşıran muhabirlere "Neden?" sorusunun yanıtını da veren Hülya Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım. Zaten yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" ifadelerini kullandıktan sonra hızlıca oradan uzaklaşmıştı.

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