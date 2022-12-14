Hülya Avşar: Bu sahneyi çekerken hiç zorlanmadım

"BELKİ DE KARGA BURUNLU SEVİYORUM!"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, yolda rastlayıp, ilk kez tanıştığı ve ardından klibinde rol verdiği Murat Altan'ın, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği hatırlatılınca, "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri... Benim için zaten zeki olan herkes en yakışıklı, hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum. Murat da boylu poslu, karizmatik adam... Kameraya yakışır, kameranın seveceği bir tipti... Belki benim tipim böyle... Belki de karga burunlu seviyorum" ifadelerini kullanarak, espri yaptı.