Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Hülya Avşar'la mekanın kapısında buluşan Nur Yerlitaş, "O benim aşkım, canım benim o yüzü burada arkasından da konuşuyorum o kadar vefası var ki. Küçücüktü Hülya'yı tanıdığımda, kötü gün dostu. Her gün arıyor, hayatımda 3 kere 4 kere elbise dikmişimdir, bir alışverişimiz de yok ama vefalı o. Ebru Gündeş, Sibel Can, Seda Sayan sağolsunlar çok ilgi gösterdiler" diyerek övgüler yağdırdı.
Sağlık durumu hakkında da bilgi veren ünlü modacı, "Hamdolsun iyiyim, tedavideyim. Allah'ın dediği olur. Ben televizyonda çalışırken hastalanmışım farkında bile değilim, ben onu panik atak zannediyordum. Meğerse kanser olmuşum" dedi.
Habercilerle röportaj yaptığı sırada Hülya Avşar'la fotoğraf çektirmek isteyen bir çok hayranı sıraya girdi. Arabadan inenler bile oldu. Sempatikliği ve neşesiyle dikkat çeken Hülya Avşar yine yaptı yapacağını, yoldan geçen orta yaşlı bir beyfendiye, "Ne güzel gözlerin var senin, çok yakışıklısın" diye laf attı. Şaşkınlığını üzerinden atan adam teşekkür edince ona takılmaktan kendisini alamayan Avşar, "Konuşunca iş bozuldu ama olsun" espri yaptı.
Televizyondaki krizi de hedef alan Hülya Avşar, "Neler yapıyorsunuz? Bir projeniz olacak mı? sorularına, "Çok kitap okudum. Bu sene televizyonu es geçtim, çünkü kanallar dökülüyor. Doğru düzgün program yapamıyorlar. Sebebini biliyor da bilmiyor gibiyim, açıkçası bizim sektör darbe yemiş vaziyette ama niye bilmiyorum. Ekonomik kriz vs. diyorlar ama biraz da işi fırsatçılığa döküyorlar diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
Sosyal medyanın televizyonu geçemeyeceğini söyleyen Avşar, "Sosyal medya televizyonu her ne kadar sollamış gibiyse de bence değil. Sollanması için daha zaman var. Benimde Youtube kanalım var" dedi.
Bir hayranının fotoğraf çekildikten sonra, "Ay bir resimler koyuyor. Görmez miyim takip ediyorum seni" sözleri üzerine "Görüyor musunuz sosyal medya her yerde" diyerek espri yaptı.
Bülent Ersoy'un kürk açıklaması hakkında da konuşan Hülya Avşar, "Açıkçası okumadım onları ama her koyun kendi bacağından asılır. Kötü bir şey söylemek istemiyorum, niye söyleyeyim de zaten ama Bülent hanımında hayvanları sevdiğini, evinde hayvanları olduğunu biliyorum. Kürk meselesini fazla abarttıkları için antipatik oluyor. Yoksa aslında herkes aynı fikirde herkes hayvan sever ama fazla abarttıkları için karşı taraftanda tepki sert olabiliyor. Bazıları varya hırslı hakarete ulaşcak derecede yorumlar yapan onlara karşı verilen cevaplar sert olabiliyor" diye konuştu.
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