Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin "Bu dünyadan bir Muazzez İlmiye Çığ geçti"

        "Bu dünyadan bir Muazzez İlmiye Çığ geçti"

        Ünlüler, Muazzez İlmiye Çığ'ı vefatıyla duyduğu üzüntüyü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Derin bir üzüntüyle öğrendim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ömrünü; tarihe adayan, Sümerlileri Türkiye'ye öğreten ve 'Son Sümer Kraliçesi' olarak da anılan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti.

        Ünlüler de Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatıyla duyduğu üzüntüyü paylaştı.

        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Hülya Koçyiğit: Çok kıymetli bir bilim insanı, bir Cumhuriyet kadını olan Sümerolog, yazar sayın Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu dünyadan bir Muazzez İlmiye Çığ geçti. Bedeni aramızda olmasa da hep var olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

        REKLAM

        Zafer Algöz:

        Süha Uygur: Işıklar içinde uyuyun... Size minnettarız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muzazzez İlmiye Çığ
        #Hülya Koçyiğit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu