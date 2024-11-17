Ömrünü; tarihe adayan, Sümerlileri Türkiye'ye öğreten ve 'Son Sümer Kraliçesi' olarak da anılan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlüler de Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatıyla duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Hülya Koçyiğit: Çok kıymetli bir bilim insanı, bir Cumhuriyet kadını olan Sümerolog, yazar sayın Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu dünyadan bir Muazzez İlmiye Çığ geçti. Bedeni aramızda olmasa da hep var olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

REKLAM

Zafer Algöz: