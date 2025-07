Hülya Koçyiğit: Ciğerimizde bir sızı, boğazımızda bir düğüm

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Hatay, Mersin ve Bilecik başta olmak üzere yüzlerce yerde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "Cuma gününden bu yana 342 orman yangını çıktı. Şu anda 6 orman yangını devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız" dedi.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, meydana gelen orman yangınlarıyla üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirdi: Her nefesimizde, her adımımızda ormanlarımızdan bir parça taşıyoruz aslında. Şimdi o ormanlar yanıyor. Ciğerimizde bir sızı, boğazımızda bir düğüm... Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız yanarken ciğerimiz de kavruluyor… Alevlerin yükseldiği her şehirde, sadece ağaçlar değil; bir çocuğun oyun alanı, bir annenin huzur bulduğu gölgelik, bir kuşun yuvası, bir canlının evi yok oluyor. İzmir’den Hatay’a, Mersin’den Bilecik’e… Alevler sadece doğayı değil, hepimizin yüreğini yakıyor. Kim, nasıl, neden yaptıysa; doğamıza kasteden herkese yazıklar olsun! Şükür ki can kaybı yok… Ama kayıplar büyük. Toprak ağlıyor. Hayvanlar sessizce can veriyor. İnsan çaresiz bakıyor… Yangınları söndürmek için gece gündüz demeden savaşan kahramanlarımıza minnettarım. Dualarımız görev başındaki kahramanlarımızla. Dualarımız evinden, toprağından, canından olan insanlarla. Dualarımız; o sessiz, konuşamayan ama canı yanan hayvanlarla. Güzel ülkem… Geçmiş olsun. Lütfen doğamıza, her canlıya, birbirimize sahip çıkalım; bu felaketleri bir daha yaşamamak için el ele verelim.