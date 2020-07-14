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Hüseyin Çimşir istifasını sundu

Denizlipor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından lider Başakşehir'le aradaki puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından yönetime istifasını sundu

Hüseyin Çimşir
İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, Başakşehir'in Konyaspor'a kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir'in istifasını Trabzon'a döndükten sonra değerlendirecek.

"BU İŞİ ÇOK FAZLA BECEREMEDİM"

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, basın toplantısında ise çok kısa açıklamada bulundu. Çimşir, “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor’u tebrik ederim" dedi. Çimşir maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise sahada olan hataların futbolcuların hataları olmadığını ifade ederek, "Bütün sorumluluk benim. Demek ki bu işi çok fazla beceremedim" açıklamalarında bulundu.

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