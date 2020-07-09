Eroğlu, TFF 1. Lig'de normal sezonun 19 Temmuz'da tamamlanacağını, play-off'larla bu sürecin temmuz ayı sonunu bulacağını söyledi.

Bu şartlarda takımların ağustos ayı başında tekrar hazırlanmaya başlayacağını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Başlangıç tarihi 1-2 hafta ötelense daha doğru olabilirdi bu süreçten çıktıktan sonra. Onun doğru kararını yetkililerin vereceğini düşünüyorum. Biz normalde açıklanan bu zamana göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kolay değil, lig bitecek, kadro yapılanması, transferler... Hepsi bir bütün aslında, süre çok kısa. Oyuncuların da biraz daha süreye ihtiyacı var dinlenmeyle ilgili."

Hüseyin Eroğlu, lige verilen aradan sonra çıktıkları 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldıklarını hatırlattı.

Bursaspor karşısında iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Eroğlu, "Önemli olan bu hafta oyunumuzu geliştirmek, sonuç bölgesinde de girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirmek. Bu yönde çalışıyoruz. Kazanıp, ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.