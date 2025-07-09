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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Huzur İstanbul"da 984 kişiye gözaltı | Son dakika haberleri

        "Huzur İstanbul" uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 508 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 984 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise 689 bin 906 lira trafik cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:13
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        "Huzur İstanbul"da 984 kişiye gözaltı
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        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması, iki aşamalı olarak yapıldı.

        İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1433 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

        İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1350 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

        Uygulama kapsamında 335 bin 769 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 508 şüphelinin de bulunduğu toplam 984 kişi gözaltına alındı.

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        Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 123 fişek, 1579 gram uyuşturucu madde, 463 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 429 lira ele geçirildi.

        Ekiplerce 304 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 yabancı uyrukluya işlem yapıldı.

        Trafik denetimlerinde ise 41 bin 378 araç ile 3 bin 148 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 161 araç ve motosiklet ile 39 sürücüye işlem uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 689 bin 906 lira trafik cezası kesildi.

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