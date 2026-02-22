Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Göztepe’yi 4-0 mağlup etti. Siyah Beyazlılar'da oynadığı üç lig maçında da fileleri havalandıran Hyeon-Gyu Oh, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah Beyazlılar'daki hayallerinden bahsederek sözlerine başlayan Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Gerçekten hayal gibi" ifadelerini kullandı.

Atmosferin kendisini evinde gibi hissettirdiğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Burada sahaya çıktığımda hem evimde hem de Kore'de gibi hissediyorum. Buradaki atmosferle birlikte beni sahiplenmeleri kendimi çok iyi hissettiriyor. Aslında bu sabah da dahil olmak üzere her maça çıkmadan önce sanki son maçımmış gibi bunu düşünerek sahaya çıkıyorum. Bunun da etkisi gollerimde kendisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TSUBASA İLE KARŞILAŞTIRAMAM"

Attığı gollerin estetikliğiyle ünlü anime karakteri Tsubasa’ya benzetildiğinin hatırlatılması üzerine Güney Koreli futbolcu, "Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, tabii ki o bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata gol olsun, fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu, umarım böyle de devam eder. Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ İYİ HAZIRLADIM"

Güney Kore’den kendisini desteklemeye gelen taraftarla alakalı da konuşan Oh, "Öncelikle bu kadar yolu geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Benim için baskı unsuru da bazen oluşturabiliyor. Sonuç olarak iki maçın ardından üçüncü maçta da gol katkısı sağlamak istedim. Kendimi bu konuda iyi hazırladım. Sonuç güzel oldu" şeklinde konuştu.

Hyeon-Gyu Oh, takımın 3. golünden sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın’a kendisini oyundan almamasını istediğini ve gol atacağını hissettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.