Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Ianis Hagi, geceye damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlanırken gecenin öne çıkan maçına Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi damga vurdu!

Ianis Hagi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. Glasgow Rangers ile Braga karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rangers, 3-2'lik skorla kazandı.

Braga, 11. dakikada Fransergio ve 59. dakikada Ruiz'in golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.

Rangers, 67. dakikada Ianis Hagi ile farkı 1'e indirdi. Aribo, 75'te skora dengeyi getirdi. Ianis Hagi, 82. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maçın sonucunu belirledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okan Buruk: İnancımızı kaybetmedik
FUTBOL"İnancımızı kaybetmedik"
Emmanuel Ferro: Daha farklı olabilirdi
FUTBOL"Daha farklı olabilirdi"
Sporting Lizbon: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Avrupa Ligi'nde tur zora girdi!
FUTBOLBaşakşehir deplasmanda kaybetti
Beşiktaş'tan açık oturum açıklaması
FUTBOLBeşiktaş'tan açık oturum açıklaması
Son dakika haberi Ertelenen maçların tarihleri belli oldu!
FUTBOLErtelenen maçların tarihleri belli oldu!
SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
FUTBOLCengiz'den Koç'a cevap
Fatih Altaylı: Trabzonspor, Fenerbahçe’den daha değerli olacak mı?
FUTBOL"Ensesinde"
Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin Kadıköy rakamları
FUTBOLSadece 18 dakika!
Fenerbahçe derbiye kenetlenecek! Takım yemeği düzenlenecek
FUTBOLSamandıra'da parola birlik-beraberlik
Kuzeyin kralları Haaland ve Sörloth
FUTBOLKuzeyin kralları Haaland ve Sörloth

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X