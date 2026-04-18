İBB'den Arnavutköy'de "Çiftçilere Mazot Desteği"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026 yılı tarımsal destekleme projeleri kapsamında Arnavutköy'de "Çiftçilere Mazot Desteği" programı düzenlendi. Boyalık Mahallesi'ndeki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, son günlerde mazot fiyatlarında hızlı artışlar yaşandığını, tarımsal üretimin en temel girdilerinden biri olan mazot fiyatlarının çiftçiler için inanılmaz bir maliyet haline geldiğini belirtti.

Üreticinin ve çiftçinin beli maliyetler nedeniyle bükülürken buna göz yumamayacaklarını dile getiren Aslan, "Belediyemiz tarihinde ilk kez 2022 yılında mazot desteği vermeye başladık. Mazot desteğimiz sayesinde üretimin her aşamasında çiftçimizin yükünü hafifletmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aslan, bugüne kadar 9 bin 458 çiftçiye toplam 963 bin 515 litre mazot desteği sağladıklarını aktararak, "2026 yılında ise 2 bin 778 çiftçimize 247 bin 825 litre mazot desteği sunuyoruz. Çok iyi biliyoruz ki tarım desteklenmezse tarımsal üretim azalır, üretimin azaldığı yerde gıda güvenliği tehlikeye girer. Oysa bizim topraklarımız, doğru politikalarla üretecek güce her zaman sahiptir. Bizim köklerimizde üretmek, toprağa sahip çıkmak vardır" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere sahip çıkmanın ülkeye sahip çıkmak olduğunu, bugün de bu anlayıştan aldıkları güçle, çiftçiyi yalnız bırakmayan, onu üretimde tutan ve emeğini koruyan bir yerel yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Aslan, toprağı koruyanın, üreticiyi destekleyenin, geleceğini güvence altına aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Aslan, beraberindeki protokol üyeleriyle bir çiftçinin traktörüne mazot doldurdu. Aslan, daha sonra köy meydanında bulunan kıraathanede üreticilerle çay içerek fotoğraf çektirdi.

Programa, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.