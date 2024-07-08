YÜZDE 40-65 ARASINDA DEĞİŞEN MALİ DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek sağlayacak. Şartları ise şöyle;

- Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2’ye kadar olan kısmı için sağlanacak.

- Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek.

- Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde kalacak.