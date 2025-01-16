İBB PERSONEL ALIMI YAPIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 yılı içerisinde 13 alanda 1532 memur alımı için ilan yayımladı.

Kadrolar arasında şunlar yer alıyor:

İtfaiye Eri: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlar; farklı sürücü belgesi ve mezuniyet şartları ile dikkat çekiyor. Toplamda 654 kişi alınacak.

Zabıta Memuru: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlarla toplam 290 kişi işe alınacak.

Memur ve Teknik Kadrolar: Bilgisayar işletmeni, tekniker, mühendis, sosyal hizmet uzmanı gibi alanlarda çeşitli unvanlarda personel alımları yapılacak.

2025 İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik başvuru dışında herhangi bir yolla başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

c) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları nedeniyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Memur kadrolarına başvuran adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

a) 10/02/2025 tarihinden 16/02/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresine başvuru yapabileceklerdir, c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri, zabıta memuru ve memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.