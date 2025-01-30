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        Haberler Bilgi Gündem İBB uygulama tabanlı sarı taksi ihalesi ne zaman, saat kaçta? Taksi plakası muhammen bedeli ne kadar, taksi plakası işletme yılı kaç?

        İBB uygulama tabanlı sarı taksi ihalesi ne zaman, saat kaçta? Taksi plakası muhammen bedeli ne kadar?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul trafiğine kazandırılacak 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150'si için ihale gerçekleştirecek. İhale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. Peki, 150 uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:36
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        İstanbul trafiğine çıkarılacak 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150'si için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale düzenliyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken bu yeni taksilerin kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak. İşte, ihale tarihi, yeri ve taksi plakası muhammen bedeli...

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        UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

        İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

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        İHALE BEDELİ NE KADAR?

        İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

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        İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

        İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

        - İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

        - Geçerli sürücü belgesi,

        - Adli sicil kaydı,

        - Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

        İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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        YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

        Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

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