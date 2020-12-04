Kale Grubu’nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın kazananları açıklandı. Sosyal girişimcilik ağı Ashoka Türkiye’nin ortaklığında 'Hayata Değer' temasıyla gerçekleştirilen programın ödül töreni, 4 Aralık Cuma günü dijital ortamda yapıldı.

Üç kategoride toplam 282 girişimin değerlendirildiği sürecin sonunda, ‘Erken Aşama’ kategorisinde özellikle mülteci kadınlarla el yapımı tasarım ürünler üreten ve bu ürünlerin satışı için bir platform sağlayan Joon ödüle değer bulundu. ‘İleri Aşama’ kategorisinde ödül, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlayan Tolkido’ya verildi. ‘İş Birliği’ kategorisinde ise görme engelliye sesli yönlendirmelerle lokasyon ya da restoran ismi araması yaparak etrafındaki görme engelsiz restoranları özgürce keşfetmesini sağlayan BlindLook ödül kazandı.

Bu yıl ilk kez verilen Pandemi Özel Ödülü’ne ise Türkiye’de pandeminin başladığı ilk dönemde ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini üç boyutlu yazıcılarla üreterek hastanelere ulaştıran 3 Boyutlu Destek projesi değer bulundu.

'ETKİ ODAKLI HAREKET EDİYORUZ'

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, düzenlediği toplantıda, herkesin pandemi sürecini ‘uyanma’ ve ‘harekete geçme’ çağrısı olarak görmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Okyay, "Şimdi özümüze dönme, ancak önümüze bakma zamanı. Konfor alanından çıkarak kendimizle yüzleşmeli, amacımızı ve değerlerimizi yeniden hatırlamalı, işimize değer katmak için sorundan değil, sorumluluktan beslenmeliyiz. Eleştiren değil, sahada mücadele veren olmalıyız. Bize tüm bu gerçekleri hatırlatan ve ürettikleri yenilikçi fikirlerle geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sosyal girişimcileri destekleyerek, yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz" dedi.

Kale Grubu’nun, küresel sorunların büyüklüğü karşısında kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yeni iş modellerine, sosyal faydaya odaklanan ve sorunlara alternatif çözümler sunabilen girişimlere ihtiyaç duyulacağının ayrımına bundan yıllar önce vardığını belirten Okyay, "Kurulduğumuz günden bu yana yalnızca üretimi ve ekonomik kalkınmayı değil, ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefledik. Amaç odaklı liderlik yaklaşımımız ve değerlerimiz doğrultusunda işimizi en iyi şekilde yaparken, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanır bir hale nasıl getirebileceğimize sürekli kafa yoruyoruz. Proje bazlı değil, etki odaklı hareket ediyoruz. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı da bu yaklaşımın çok değerli bir parçası" ifadelerini kullandı.

SOSYAL GİRİŞİMCİLERE ÖZEL MERKEZ AÇTI

Okyay, bu yıl ödül programına gelen başvuruların yüzde 54’ünde kadınların imzası olduğunu, başvuruların yüzde 41’inin ise İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki diğer şehirlerden geldiğini belirtti.

Öte yandan, Kale Grubu'nun İstanbul Karaköy’deki ilk genel merkez binasını tasarım ve sanat merkezine dönüştürdüğü açıklandı. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin de sosyal girişimciler için fiziksel ve dijital bir buluşma merkezi olmasının hedeflendiği kaydedildi.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nda Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin TL, Pandemi Özel Ödülü’nü kazanan girişimciye ise 30 bin liralık para ödülü takdim edildi.