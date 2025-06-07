Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Hacıosmanoğlu: Milli takımı ne kadar motive edersek o kadar ileriye gideriz - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Milli takımı ne kadar motive edersek o kadar ileriye gideriz

        Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, "Genç kadrosunun güzel işler yapacağına inanıyorum. Milli takımı ne kadar motive edersek o kadar ileriye gideriz. Cenabı Allah 2026 Dünya Kupası'nda olmayı nasip etsin" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Milli takımı ne kadar motive edersek..."
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'nin Connecticut eyaletindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda yaptığı antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "KARŞI TAKIM İÇİN LEJYONERLER ORDUSU DENİRDİ, ŞİMDİ BİZİM TAKIM İÇİN DİYORLAR"

        Hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocamızın iki hazırlık maçı için burayı seçmesinin anlamı 2026'ya hazırlık. 'Hazır olalım, atmosferi koklayalım' diyor. Ben hep inanıyorum. Hollanda maçından sonra kızdığımda 9 yaşındaki kızım 'Baba ne kızıyorsun? Önümüzde Dünya Kupası var. Türk futbolunun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Direkt katılacağımıza da inanıyorum. Yetenek ve karakter olarak tarihimizin en iyi jenerasyonu burada. Eskiden biz milli maçları seyrederken karşı takım için lejyonerler ordusu denirdi. Şimdi bizim takım için diyorlar. Yabancılar, oyuncularımızdan imza almaya çalışıyor. İnşallah hocamızla, kurmuş oldukları aile ortamıyla Dünya Kupası'na gideriz. Onun mutluluğunu hep beraber yaşarız" ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ TAKIMI NE KADAR MOTİVE EDERSEK O KADAR İLERİYE GİDERİZ"

        Dünya Kupası elemelerindeki grubu değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Dengeli bir grup. Gürcistan ve Bulgaristan'ın olması, 4'lü grup olması... Bizim yapacağımız iki iş var. Önce Gürcistan sonra Bulgaristan'ı yenmek. Genç kadronun güzel işler yapacağına inanıyorum. Milli takımı ne kadar motive edersek o kadar ileriye gideriz. Cenabı Allah 2026 Dünya Kupası'nda olmayı nasip etsin" sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"