İbrahim Yıldız: Alanyaspor'dan futbol dersi!

Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda etti. Tıpkı ezeli rakibi Fenerbahçe gibi Sarı-Kırmızılı takım da kendi sahasında Alanyaspor’a yenilerek sürpriz bir sonuç aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Alanyaspor, 3-0’a kadar çok üstün bir oyun sergiledi. Sahanın her alanını iyi kullanan, olumlu paslar yapan, baskı kuran, yardımlaşan Alanyaspor güzel oyununu 3 golle süslemesini başardı.

Galatasaray büyük takım özgüveni ile sahaya çıkmışta. Maçı kazanırız düşüncesi, oyuna yansımadı. Rakibin presi karşısında dağıldılar. Oyun kurmak, organize olmak bir türlü gerçekleşmedi. Fatih Terim kenarda neredeyse saçlarını yolacaktı. Yapılan hatalar, gereksiz geri dönüşler teknik adamı tam anlamıyla çıldırttı. Orta alanın etkisiz kalması, maçın kaybedilmesindeki en büyük etkendi.

Alanyaspor’da öne çıkan Salih harika bir futbol oynadı. Maçı yönlendiren adam olarak geceye damga vurdu. Bir topu direkten döndü. Ardından güzel bir gol attı. Salih teknik özelliğini kullanırken, güçlenmiş ve mücadele kazanan bir kimlik kazanmış. Alanya adına büyük kazanç olduğu bir gerçek.

Alanyaspor’un genç teknik adamı Çağdaş Atan, takım olma konusunda oyuncularını iyi hazırlamış. Galatasaray’ın nasıl oynayacağını bilerek taktiksel planı sahaya yansıttı. Kenarları kapattı. Hazırlık pasları ve organize ataklar sonuç almaya giden en önemli yoldu. Elindeki yetenekli oyuncuları iyi kullanarak skoru almasını başardılar. Ligde olduğu gibi kupa maçında da oynadıkları oyunun bir tesadüf olmadığını gösterdiler.

Her takımın çok sık arka arkaya maçlar yaptığı bir gerçek. Yorgunluk doğal olarak hepsini etkiliyor. Ancak Alanyaspor’un sahada diri kalışı, fizik gücünün üst düzey olması dikkat çekti. Galatasaray bu anlamda daha geride kaldı. Oyunun son dakikalarında maçı çevirmek için iyi mücadele ettiklerinin de altını çizelim.

Fatih Terim’in ikinci yarı yaptığı değişiklikler yerindeydi. Takım daha fazla mücadele ortaya koydu. Yeni transferlerin takıma katkı yapacağı ortada. Mostafa Mohamed attığı gol dışında iyi bir kafa şutu da çıkardı. Buradaki sorun, kenar ortalarının yetersiz kalışıydı. Mostafa bu tür ortaları kolay kolay affetmez. Fatih Terim mutlaka bu konuyu dikkate alacaktır.

Alanyaspor geçen yıl olduğu gibi yine çeyrek finalde Galatasaray’ı eleyerek yarı finale çıkmayı başardı. Birçok oyuncusunu gönderen Alanyaspor’un gücünden bir şey kaybetmediği de ortada. Transfer konusunda başarılı oldukları gerçeği birçok takıma örnek olmalı. Açıkçası maçı isteyen, kazanmak için daha fazla mücadele eden bir takım karşısında Galatasaray vasat kaldı. 3-0’dan sonra gelen iki gol Sarı-Kırmızılıları umutlandırsa da istenilen skoru bulamadılar.

Galatasaray’ın iki topunun direkten döndüğü, iki şutun ise kaleci Marafona tarafından çıkarıldığını da göz önüne aldığımızda karşılaşmanın pozisyon zenginliği içerisinde geçtiğini söylemeliyiz. 5 golün atıldığı yüksek mücadeleye sahne olan karşılaşma zevkliydi. Her iki takımın gösterdiği performans güzel bir maç izlememize neden oldu. Alanyaspor’un 70 dakika daha üstün oynadığını da vurgulayalım.