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İbrahim Yıldız: Ali Koç ne yapmak istiyor?

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız yazdı: "Fenerbahçe'de bir sirkülasyon yaşandığı gerçek. Henüz gerçek takımı göremedik. Böyle olunca oturmuş bir takım ve oyun anlayışına tanık olamadık. Geride kalan 3 hafta da 2 mağlubiyet var. Sonuçlar taraftarı umutsuzluğa itiyor mu? Sorusu akla geliyor… Şurası bir gerçek ki, Fenerbahçe taraftarı uzun bir süredir başarıya aç. Bu nedenle Ali Koç’a inanç sürüyor. Bu sezon ne olursa olsun Ali Koç’un her yaptığına hoşgörü ile bakacaklar. Umut ve inanç şimdilik yerli yerinde…"

30 Ağustos 2018 Perşembe, 09:21:43 | Güncelleme:

Sezona kötü başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, eleştiri oklarının hedefi oldu. Maç sonucuna göre yapılan değerlendirmelere alıştık. Ne olursa olsun herkes takımının kazanmasını istiyor. Tersi durumlarda ise hoşnutsuzluklar ortaya çıkıyor…
Yalnız şu göz ardı ediliyor Fenerbahçe’de. Yeni bir yönetim iş başına geldi. Ve geldikleri günden bu yana farklı bir modelden söz ettiler. Neydi bu model? Genç oyuncular takıma kazandırılacak, gelecekte bu futbolcular takım için büyük kazanç olacak…
Alınan oyunculara bakıldığında hepsi 20’li yaşlarında. Önceki yıllara göre bir gençleşme söz konusu. Bu uygulamanın ileride faydaları ortaya çıkacak şüphesiz…

İDEAL KADRO OLUŞTURULAMADI

Bir sirkülasyon yaşandığı gerçek. Henüz gerçek takımı göremedik. Böyle olunca oturmuş bir takım ve oyun anlayışına tanık olamadık. Geride kalan 3 hafta da 2 mağlubiyet var. Sonuçlar taraftarı umutsuzluğa itiyor mu? Sorusu akla geliyor…
Şurası bir gerçek ki, Fenerbahçe taraftarı uzun bir süredir başarıya aç. Bu nedenle Ali Koç’a inanç sürüyor. Bu sezon ne olursa olsun Ali Koç’un her yaptığına hoşgörü ile bakacaklar. Umut ve inanç şimdilik yerli yerinde…
Yeni model ve yeni bir takım her zaman sancılı olmuştur. Beklenen “yıldız bir oyuncunun” alınmasıydı aslında. Mali tablo ve UEFA kriterleri birçok şeyi kilitliyor. Yine de, yapılanlar doğru adım olarak değerlendirilmeli.
Eleştirilerin tek doğru yanı, yapılan transferlerin geç olmasıydı. Şampiyonlar Ligi’nin kaçırılması büyük hataydı. Futbol da bu tür şeyler yaşanıyor. İdeal bir kadro ile de olmayabilirdi…

SÜPER LİG KOLAY DEĞİL

Sportif Direktör Comolli, transferin bitimine az bir süre kala son atağını da yapacak anlaşılan. Sol bek ve orta alana yapılacak takviyelerle Fenerbahçe istediği başarıyı yakalayabilir…
Şurası da bir gerçek ki, Süper Lig öyle sıradan bir lig değil. Avrupa’nın bir çok ülkesine göre daha zor ve sert. Hele hele Hollanda gibi hiç değil. Ülkemize gelen futbolcuları asıl şaşırtan da bu zorluk. Tıpkı teknik adamların şaşırdığı gibi…
Asıl sorun Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu’nun bilgi eksikliğidir. Bu konuda Ali Koç yönetimi Cocu’ya mutlak futbolumuzu tanıyan bir “Türk aklını” monte etmelidir. Rakipleri izlemesi, tanıması ve oyuncu değişikliklerinde yönlendirme yapacak bir “akıl.”
Başkan Ali Koç’un yapmak istedikleri ortada. Genç ve dinamik kadro yaratmak bu modelin asıl hedefi. Gelecekte iyi paralara satılacak oyuncuların kulübe mali katkısı şimdiden hesap ediliyor. Kısaca özetlemek gerekirse, her şey ince elenip sık dokunuyor. Bunun için sabır göstermek ve umudu - inancı yitirmemek gerekiyor…

GELENEK SÜRÜYOR

Fenerbahçe Türk kaleci geleneğini sürdüren tek takım olarak dikkat çekiyor. Son olarak Bursaspor’lu Harun Tekin’in transferi bitmiş gibi gözüküyor. Alman kaleci Schumacher’den sonra kalenin geleceği hep Türk oyuncular da olmuştu. Rüştü, Nurettin, Yaşar, Volkan’la devam eden bu gelenek şimdi Harun ve genç Berke ile sürecek…

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