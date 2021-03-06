İbrahim Yıldız: Beşiktaş dikkat etse skor 5-0 olurdu

Beşiktaş 60 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantepspor’u yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı da kayıpsız döndü. Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaları öncesinde çok değerli bir galibiyet aldı. Sezon başında bu takımdan “Bir şey olmaz” diyenlere inat, zirveye çıktı. Eldeki kadro eleştirilmesine rağmen Sergen Yalçın dokunuşuyla herkesi şaşırttı. Açıkçası, Sergen hoca yapılan yorumlara şimdi gülüyordur elbette.

Kimsenin beklemediği bir başarının mimarı olarak mutlu mu? Mutlu. Tıpkı taraftarlar gibi. Şampiyonluk geliyor diye çok umutlandıkları bir gerçek. Nedenine gelince, ideal bir kadroya sahipler. Artık herkes biliyor ki, Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var. Kadroyla birlikte oyun birlikteliği ve kazanma bilinci tüm takımın ortak amacı olmuş. Şurası çok net, artık Beşiktaş taraftarı sahaya çıkacak takımı ezberledi. Bir iki ufak değişiklik dışında kimin nerede nasıl oynayacağı ezberlendi. Takım da oyun anlayışı olarak bir istatistik yakaladı.

Gaziantep karşısında yine bildiğimiz pas oyunu ve hızlı top kullanmayı izledik. İlk 45 dakika rakip takıma hiç pozisyon verilmedi. Gaziantep 6 kişilik bir duvarın önüne 3 kişi daha koyarak, 9 kişilik bir set oluşturmuştu. Bu duvarı yıkmak gerçekten zor oldu. Ancak Aboubakar gibi bir golcü olunca iş kolaylaşıyor. Savunma arkasına iyi sarkan golcü yine yaptı yapacağını. Attığı iki güzel golle maçın adamı olmayı da hak etti.

Aboubakar denilince durmak gerekiyor. Bir santrforda olması gereken tüm özelliklere sahip bir oyuncu. Hava topunda var. Dar alanda etkili, kontra toplarda hızlı. Bire birde adam geçiyor. Çok güçlü. Durdurmak gerçekten zor. Kendi oynadığı gibi, arkadaşlarını da oynatıyor. Hareketli oluşu alan boşaltması, Larin ve Ghezzal’a fırsat yaratıyor. Attığı 15 gol tüm bu saydıklarımızın göstergesi. Larin de, Aboubakar’dan geri kalmıyor. O da 13 gole imza attı. Böyle bir forvet hattı olunca, Sergen Yalçın’ın işi kolaylaşıyor. Ayakta durmasına gerek yok. Otursun koltuğuna zevkini çıkarsın.

Yalnız, forvet hattı mı? Takımdaki diğer oyuncularda görev bilinci ile oynuyorlar. 38 yaşındaki Atiba yine yerinde duramayan müthiş bir enerji ile oynadı. Josef neredeyse her topu karşıladı. Rakipten gelecek topların nereye gideceğini iyi sezen ve ona göre pozisyon alan bir oyuncu. Savunmanın dikkatli oluşu, beklerin ataklara çıkışı artı bir durum. Böyle olunca, Beşiktaş’ın işi gerçekten kolay. Kimle oynarsa oynasın, sonuca gitmesini biliyorlar. Kadro istikrarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Şunu da söyleyelim. Ekonomik oynadılar. Hafta içi maçları da göz önüne alırsak, gayet doğal bir durum. 80 dakika rakibe pozisyon vermeyen Beşiktaş’ın son 15 dakika rakibinin direnci ile karşılaştı. Penaltı golü doğal olarak Gaziantepspor’u umutlandırdı. Bir topları da direkten döndü.

Ne var ki, ikinci yarı Beşiktaş forvet oyuncuları biraz daha dikkatli ve becerikli olsalar maçın skoru 5-0 olabilirdi.

Beşiktaş’ın en rahat maçlarından birini izledik. Çok üstün oynadılar. Şampiyonluk yarışında bir adım önde oldukları gerçek.

Bu sonuca bakıp da Sergen Yalçın gülmesin de kim gülsün?