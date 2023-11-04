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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'ye derslik bir yenilgi - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'ye derslik bir yenilgi

        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:44
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        "Fenerbahçe'ye derslik bir yenilgi"
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        Trabzonspor’a 26 yıl sonra sahasında yenilen Fenerbahçe, sezonun en kötü oyununu oynadı.

        İki stoperinin olmayışı ve orta sahada Fred’in eksikliğini çok fazla hisseden Sarı-Lacivertlilerin yenilgisi taraftar üzerinde şok etkisi yaptı.

        19 maç sonra gelen mağlubiyetten çıkarılacak önemli dersler var.

        Öncelikle, Fenerbahçe dersine iyi çalışmamış. Trabzonspor’un olası planı üzerine hiçbir hazırlık yapılmamış.

        Alışık olduğumuz önde baskı yoktu. Coşku ve tempo düşüktü. Sarı-Lacivertliler hızlı oyun yerine, çok pasla rakip ceza sahasına gelmek istediler.

        Top sürekli ayaklarında olmasına rağmen, ilk 45 dakika da şutları yoktu. Çok kötü oynadıkları ilk yarıyı 1-0 yenik kapadılar.

        İsmail Kartal ilk derbi maçını kaybederken, organizasyon, oyuncu seçimi ve hamlelerde büyük hatalar yaptı.

        Sürekli Ferdi üzerinden oyun kurma girişimi, sağ kanadın hiç kullanılmayışı, orta sahanın üretime sıfır katkısı maçın kaybedilmesinde ki en önemli etkenlerdi.

        Takım performansının çok düşük olduğu, bir tek Ferdi’nin öne çıktığı maçta oyuncuların verimsizliği kadar teknik kadronun da büyük hatalarını gördük.

        Orta sahada İsmail tek başına mücadele etti. Zajc sahada yoktu. Oyundan çok geç alındı. Szymanski ve Tadic beklenilenin altında kaldılar. Tadic iki penaltı golü dışında beklenilen performansını gösteremedi. Orta alanın ve kenarların çalışmaması Dzeko’yu da küstürdü. İstediği topları alamadı. Varlık gösteremedi.

        Trabzonspor’un iki uzun stoperi hava toplarını rahatlıkla karşıladı. Dönen topları alamayan Sarı-Lacivertli oyuncular geniş alanda çok fazla koşmak zorunda kaldılar.

        Favori olduğu maçı kaybeden Fenerbahçe, hatalarını görebilirse şişirilmiş bir balon olmadığını kanıtlayabilir.

        Elbette şu soruyu sormak herkesin hakkı. 3 oyuncunun olmayışı bir takımı bu kadar olumsuz etkileyebilir mi?

        İsmail Kartal, 3-1’den sonra bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi düşünemedi. Riski göze alıp oyuncu değişikliklerini yapma cesaretinden uzaktı.

        Karşılaşma süresince 4 isabetli şut vardı. İkisi penaltıdan gol oldu. Ferdi’nin iki şutunu ise kaleci Uğurcan karşıladı. Aslında bu istatistik maçın en gerçekçi yorumudur.

        Savunmaya gelince, Samet gollerde büyük hata yaptı. Onuachu’yu boşta bıraktılar. Golü de yediler. Bu bölgede Mert düşünülebilir miydi?

        Kaleci Livakovic’in yediği goller klasına yakışmadı. Berat’ın 35 metreden şutunu bu kalitede bir kalecinin kurtarmasını beklerdik. Kötü goller yedi. Bir dakikada iki gol yiyerek tarihe geçti.

        İşin özeti, İsmail Kartal ve futbolcular yüksek özgüvenle maça çıktılar. Rakip analizi yapılmadığı gibi, organizasyon çeşitliliğini düşünemediler. Kapanan savunmayı aşmak için gerekli çalışma yapılmamış.

        Fenerbahçe adına sevindirici olan taraftarın yenilgiye karşın, oyuncularını alkışlamasıydı.

        Trabzonspor’a gelince, Abdullah Avcı iyi bir taktikle takımını sahaya çıkardı. Savunmanın merkezini kalabalık tuttu. Uzun toplarla pozisyon aradı. Visca ile Onuachu ileri de kalarak Sarı-Lacivertli defansını çok rahat geçti. Orta alanda Berat harika bir oyun performansı ile takımını sırtladı. Attığı gol üretkenliğinin ödülü oldu. Haklı bir galibiyet aldılar.

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