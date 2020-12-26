İbrahim Yıldız: Galatasaray'ın Oğulcan'ı var

Trabzonspor deplasmanları bütün takımları korkutur. Gerçekten zordur. Puan almak hatta galip gelmek kolay değildir.

Fakat, Galatasaray karşısında izlediğimiz Trabzonspor bizi yanılttı.

Mücadele gücü yoktu. Mental ve fizik olarak çok alt seviyede gözüktüler.

Şaşırtıcı bir o kadar da düşündürücü bir durum açıkçası.

Abdullah Avcı, savunmada kalıp kontra toplarla gol bulmayı hedeflemişti. Fakat, bu işi yapacak bir tek oyuncu olarak Nwakaeme vardı elde. O da iyi kontrol edilince etkisiz kaldı.

Koskoca Trabzonspor tüm umudunu bir oyuncuya bağlarsa sonuç hüsran olur elbette.

Tüm maç boyunca Trabzonspor'un gol pozisyonu 3'ü geçmedi. Şut sayısına bakıldığında yok gibiydi.

Bu oyun zirve için yeterli değil. Bu tür yüksek düzey maçlarda daha farklı bir oyun bekleniyor.

Sorun eksik bir iki oyuncu üzerinden anlatılamaz. Şu an itibari ile puan tablosundaki durumları hiç de iyi değil.

Böyle giderse bırakın şampiyonluğu ilk beşe bile giremezler.

Temposu düşük oldukça yavaş oynanan bir maç izledik. Galatasaray beklemediği bir takım buldu karşısında.

Böyle olunca iş kendiliğinden kolaylaştı.

Kadro ve oyun kalitesi Galatasaray'ın lehineydi.

Bu fark skora da yansıdı.

Sarı kırmızılılar iki güzel gol attı.

Pas oyununu başarıyla yapan Galatasaray, oyunu dilediği gibi yönlendirdi. Oyun üstünlüğü maç boyunca ellerindeydi.

Rakip bu denli güçsüz ve etkisiz olunca kolay bir galibiyet oldu.

Bu karşılaşmanın en önemli kazanımı tartışmasız Oğulcan oldu.

Falcao ve Diagne'nin yokluğunu aratmak bir yana yerini sağlamlaştırdı.

İleride top tutan, istasyon görevini başarıyla yapan Oğulcan, stoperlere yaptığı baskıyla tam bir forvet oyuncusu olduğunu kanıtladı. Attığı gol bu güzel oyunun ödülü oldu.

Şu gerçeği bir kez daha gördük ki, ülkemizde çok yetenekli oyuncular var.

Yeter ki şans verilsin.

Milyon dolarlara alınan kaprisli, disiplinsiz ve vurdumduymaz yabancılara gösterilen tahammülün kırıntısını altyapıya gösterebilsek çok Oğulcan'lar çıkar.