Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İbrahim Yıldız: Galatasaray kazandı, hakem kaybetti!

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi. Yıldız, hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştirerek "Maçın özeti; Galatasaray çok iyi oynamadı. 3 puan kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Hakem bir kırmızı kart, bir penaltı vermeyerek maçın skoruna etki etti" ifadelerini kullandı

İbrahim Yıldız

10 kişi kalan Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, kötü oyunu nedeniyle eleştirilmişti…

Derbi maçının kendine özgü ağırlığı içerisinde yapılan eleştirileri, Sarı-Kırmızılı yönetim hakem kararlarıyla püskürtmeye çalıştı…

Kayseri karşılaşması bu maçın gölgesinde kalmamalıydı. Bu nedenle taraftarının desteği ile rahat bir skor almak istiyordu Galatasaray…

Eksik oyuncularına rağmen, elinde yeterince oyuncu çoğunluğuna sahip olmak büyüt avantaj. Bu avantajı iyi kullanmak, bunu yaparken göze hoş gelen bir oyun sergilemek isteniyordu…

Ne var ki, oyuna iyi başlayan rakip takım Kayserispor oldu. Üst üste geliştirdikleri ataklar, Galatasaray savunmasını sıkıntıya soktu. İlk 45 dakika net 3 gol pozisyonu yakalayan Kayserispor daha etkin bir oyun ortaya koydu…

BİR DAKİKADA İKİ GOL ATILDI

İlk gol Belhanda ile başlayan hatalar zinciri sonrası geldi. Bir dakika sonra beraberliğin kazanılması büyük şanstı. Diagne gibi bir golcünün sezgileri golün atılmasında önemli bir etkendi. Şut atıldığında pozisyonu iyi takip ederek kaleciden dönen topu şık bir vuruşla köşeye göndermek tam anlamıyla golcü vuruşuydu…

Her maçın kırılma anları vardır. Galatasaray- Kayserispor karşılaşmasının kırılma anı ise Emre Akbaba’nın yaptığı tehlikeli hareketti. Rakibin suratına atılan tekmeye orta hakem Arda Kardeşler, sarı kart gösterdi. VAR (Video yardımcı hakem) bu konuda hakemi uyarma gereği duymadı. Emre’nin hareketi tartışmasız kırmızı kartlık bir tekmeydi…

Arda Kardeşler, kırmızı kart için cesaretsizdi. Ne yazık ki, bu tür pozisyonlar her maça göre farklı değerlendiriliyor. Her hakem kendine göre karar veriyor. Oysa kural net. Kişiye göre, takıma göre karar olur mu?...

Karşılaşmanın bir başka kırılma anı ise Kayserispor’un kırmızı kart gördüğü penaltı pozisyonuydu. Arda Kardeşler bu kararında haklıydı…

Aynı Arda Kardeşler, ikinci yarı Donk’un yaptığı hareketi es geçti. Penaltı tartışmaları, Kayserispor’un itirazları  havada kaldı. Çoğunluğa göre hareket penaltı yönündeydi…

Aslında maç ilk 45 dakikada bitti…

10 kişi kalan Kayserispor buna rağmen oyundan kopmadı. Galatasaray’dan daha fazla koştu. Pozisyon bulmaya çalıştı…

Kayserispor’la ilgili bir notu aktarmakta fayda var. Transfer yasağı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyorlar. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın da vurguladığı gibi 11-12 oyuncu ile oynuyorlar. Mensah’dan sonra Umut da sakatlandı. Belki de sezonu kapattılar. Tüm bu şansızlıklara karşın orta sıralarda bulunmaları büyük başarı…

GALATASARAY SAVUNMASI HATALI OYNUYOR

Sarı-Kırmızılılar galibiyeti koruma adına daha kontrollü oynadılar. Kazanılan 3 puan şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyordu…

Skor Galatasaray adına sevindirici bir durum. Bir başka olumlu nokta ise uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Nagatomo’nun sahalara dönmesiydi. Japon futbolcu bir gol, bir şutla dikkat çekti…

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray’ın savunması daha dikkatli olmak zorunda. Kayseri maçında verilen pozisyonlar tehlike işareti…

Her maç bir öncekinden daha zor geçecek şüphesiz. Yarışın son haftaya kadar süreceğini varsayarsak, daha dikkatli ve istekli olanın kazanan taraf olacağını söylemeliyiz…

Maçın özeti;  Galatasaray çok iyi oynamadı. 3 puan kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Hakem bir kırmızı kart, bir penaltı vermeyerek maçın skoruna etki etti…

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barcelona: 2 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBarcelona adım adım şampiyonluğa!
Inter: 1 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLInter ile Roma yenişemedi!
Hamza Hamzaoğlu: 5 final maçımız kaldı
FUTBOL"5 final maçımız kaldı"
Tamer Tuna: Büyük bir bedel ödüyoruz
FUTBOL"Büyük bir bedel ödüyoruz"
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu
FUTBOL"Emre Akbaba kırmızı görmeliydi!"
Erol Bedir: Keşke Terim taraftarı hakemle birlikte selamlasaydı!
FUTBOL"Keşke taraftarı hakemle selamlasaydı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X