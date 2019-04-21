10 kişi kalan Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, kötü oyunu nedeniyle eleştirilmişti…

Derbi maçının kendine özgü ağırlığı içerisinde yapılan eleştirileri, Sarı-Kırmızılı yönetim hakem kararlarıyla püskürtmeye çalıştı…

Kayseri karşılaşması bu maçın gölgesinde kalmamalıydı. Bu nedenle taraftarının desteği ile rahat bir skor almak istiyordu Galatasaray…

Eksik oyuncularına rağmen, elinde yeterince oyuncu çoğunluğuna sahip olmak büyüt avantaj. Bu avantajı iyi kullanmak, bunu yaparken göze hoş gelen bir oyun sergilemek isteniyordu…

Ne var ki, oyuna iyi başlayan rakip takım Kayserispor oldu. Üst üste geliştirdikleri ataklar, Galatasaray savunmasını sıkıntıya soktu. İlk 45 dakika net 3 gol pozisyonu yakalayan Kayserispor daha etkin bir oyun ortaya koydu…

BİR DAKİKADA İKİ GOL ATILDI

İlk gol Belhanda ile başlayan hatalar zinciri sonrası geldi. Bir dakika sonra beraberliğin kazanılması büyük şanstı. Diagne gibi bir golcünün sezgileri golün atılmasında önemli bir etkendi. Şut atıldığında pozisyonu iyi takip ederek kaleciden dönen topu şık bir vuruşla köşeye göndermek tam anlamıyla golcü vuruşuydu…

Her maçın kırılma anları vardır. Galatasaray- Kayserispor karşılaşmasının kırılma anı ise Emre Akbaba’nın yaptığı tehlikeli hareketti. Rakibin suratına atılan tekmeye orta hakem Arda Kardeşler, sarı kart gösterdi. VAR (Video yardımcı hakem) bu konuda hakemi uyarma gereği duymadı. Emre’nin hareketi tartışmasız kırmızı kartlık bir tekmeydi…

Arda Kardeşler, kırmızı kart için cesaretsizdi. Ne yazık ki, bu tür pozisyonlar her maça göre farklı değerlendiriliyor. Her hakem kendine göre karar veriyor. Oysa kural net. Kişiye göre, takıma göre karar olur mu?...

Karşılaşmanın bir başka kırılma anı ise Kayserispor’un kırmızı kart gördüğü penaltı pozisyonuydu. Arda Kardeşler bu kararında haklıydı…

Aynı Arda Kardeşler, ikinci yarı Donk’un yaptığı hareketi es geçti. Penaltı tartışmaları, Kayserispor’un itirazları havada kaldı. Çoğunluğa göre hareket penaltı yönündeydi…

Aslında maç ilk 45 dakikada bitti…

10 kişi kalan Kayserispor buna rağmen oyundan kopmadı. Galatasaray’dan daha fazla koştu. Pozisyon bulmaya çalıştı…

Kayserispor’la ilgili bir notu aktarmakta fayda var. Transfer yasağı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyorlar. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın da vurguladığı gibi 11-12 oyuncu ile oynuyorlar. Mensah’dan sonra Umut da sakatlandı. Belki de sezonu kapattılar. Tüm bu şansızlıklara karşın orta sıralarda bulunmaları büyük başarı…

GALATASARAY SAVUNMASI HATALI OYNUYOR

Sarı-Kırmızılılar galibiyeti koruma adına daha kontrollü oynadılar. Kazanılan 3 puan şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyordu…

Skor Galatasaray adına sevindirici bir durum. Bir başka olumlu nokta ise uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Nagatomo’nun sahalara dönmesiydi. Japon futbolcu bir gol, bir şutla dikkat çekti…

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray’ın savunması daha dikkatli olmak zorunda. Kayseri maçında verilen pozisyonlar tehlike işareti…

Her maç bir öncekinden daha zor geçecek şüphesiz. Yarışın son haftaya kadar süreceğini varsayarsak, daha dikkatli ve istekli olanın kazanan taraf olacağını söylemeliyiz…

Maçın özeti; Galatasaray çok iyi oynamadı. 3 puan kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Hakem bir kırmızı kart, bir penaltı vermeyerek maçın skoruna etki etti…