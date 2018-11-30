Süper Lig’de kötü gidişi durduramayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bir üst tura geçmeyi başardı. Hırvat rakibi Dinamo Zagrep’e gol atmayı beceremeyen Sarı- Lacivertliler önemli birçok fırsatı değerlendiremedi...



Trabzonspor yenilgisinden sonra kendi sahasında oynadığı maçta taraftar takımını yalnız bırakmadı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen tribünleri dolduran Fenerbahçeliler, 90 dakika süresince büyük destek gösterdiler…



Karşılaşmanın büyük bölümü Sarı-Lacivertlilerin üstünlüğü şeklinde geçti. Topa hakim olma, pas oranı ve kullanılan korner sayısı gibi istatistikler Fenerbahçe’nin hakimiyetini gösteriyor. Tek eksik, şut azlığı ve gol vuruşunun yapılamayışıydı…



Fenerbahçe karşılaşmayı başladığı kadro ile bitirdi. Hollandalı teknik adam Koeman değişiklik yapmadı. Koeman’ın neden böyle bir tercih yaptığını anlamak zor…



Trabzonspor karşısında çift santrforu deneyen ve bu nedenle eleştirilen Hollandalı, bu kez tek golcü Frey’le maçı tamamladı… Anlaşılan bu eleştirilerin etkisinde kalmış…



FREY YALNIZ KALDI



Frey iyi niyetli ve çok çalışkan bir oyuncu. İlk yarı çoğu kez orta alana gelip savunmaya yardım etti. Bu anlar Sarı-Lacivertliler rakip ceza sahasında topa vuracak bir oyuncu bulamadı… Gelişen tüm ataklar sonuçsuz kaldı…



İkinci yarı, Frey’e daha çakılı bir santrfor tanımı yapılmıştı. Topla çok buluştu ama bu kez de vuruşları başarısızdı… Kenarlar kullanıldığında pozisyon bulan Sarı-Lacivertlilerin en büyük sorunu rakip ceza alanı içinde çok adamla bulunmayışıydı…

Bir başka dikkat çeken oyuncu ise Benzia oldu. Ayağına hakim bir oyuncu. Teknik becerisi yüksek. Fakat, top kaptırma ve pas yüzdesi düşüktü. Yaratıcı özelliğini kullanamadı. İleriye oynama yerine yanları tercih etti. Şut denemesi yoktu. Biraz oyunun içerisinde olsa, oyunun gidişi daha farklı olabilirdi…



Dinamo Zagrep grup birinciliğini garantilemiş olmanın rahatlığı içerisindeydi. Oyunun temposunu olabildiğince düşürmeye çalıştılar. Oyunu kendi sahalarında kabul ettiler. Topun Fenerbahçe’de olmasını yeğlediler. Kazandıkları toplarla hızlı çıkmayı denediler. Maç boyunca bir iki pozisyon dışında etkisizdiler. Çok adamla ileri çıktıklarında tehlikeli olabileceklerini gösterdiler…



VALBUENA İYİ OYNADI



Kapalı savunmayı merkezden açmayı başaramayan Fenerbahçe’nin en önemli silahı Valbuena’ydı. Dün iyi oynadı. Çok az top kaybı yaptı. Kenar atakları ve ortaları başarılıydı… Trabzonspor karşısında kötü bir oyun sergileyen Fransız futbolcu bu kez daha başarılıydı… Bu futbolcuya geriye gelip yardım etme görevi yerine, ileride kalıp topu kullanması görevi verildiğinde daha etkin olduğu gerçek… Takımın tek top sürükleyen, adam geçen ve orta yapan oyuncusu. Bu özelliklerini daha özgürce kullanması sonuç almaya yarar. İkinci yarı tam da bu tanıma uygun oynadı…



GALİBİYETİ KAÇIRDILAR

Fenerbahçe adına oldukça rahat bir maçtı aslında. Atılamayan golün ya da gollerin sorumlusu Koeman’dı bu kez… En azından ikinci yarı Slimani’yi oyuna alabilirdi. Zaman zaman rakibin bunaldığı anlar yaşandı. Bu dakikalarda bir golcünün daha olmaması eksikliği göze çarptı…



Teknik direktör Koeman, neden bu hamleyi yapmadı anlayamadık… Alınacak bir galibiyetin moral açısından büyük önemi vardı. Bu fırsat değerlendirilemedi… Fenerbahçe turu geçse de, orta alan sorunu yaşıyor. Takımın oyun kurucusu yok. Tıpkı santrforu olmadığı gibi…

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