BB Erzurumspor karşılaşması, Kasımpaşa için en zor deplasmandı. Lig’de bulunduğu yere rağmen, oynadığı iyi oyunla dikkat çeken ev sahibi takım kolay bir ekip değil. Geçen hafta Trabzonspor karşısında başarılı bir futbol sergilediler. Yeni teknik direktör Mehmet Özdilek’le daha etkili bir oyun oynuyorlar. Üstelik savunmasında çok önemli bir isim var. Egemen, yaşına karşın yüksek performansla oynuyor…



Mehmet Özdilek, Kasımpaşa’nın oyun planını iyi çalışmış. Ne zaman neler yapacaklarını oyuncularına ezberletmiş. Lig’in en çok gol atan takımını nasıl durduracağını, gol ayaklarına kimlerle kilit vuracağını belirlemiş…



Penaltı golüne kadar bu taktiği çok da iyi uyguladılar…



KASIMPAŞA’YI KİLİTLEDİLER



Öncelikle Egemen, Diagne’ye adım attırmadı. Yapışık kardeş gibiydi. Kendine özgü sertliğini de kullanınca Kasımpaşa’nın golcüsü hareket alanı bulamadı…



İlk 45 dakika her iki takım adına pozisyonu bol bir mücadele şeklinde geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalınan anlarda topun iyi kullanılamayışı istenen golü getirmedi ilk dakikalarda.



Kasımpaşa, ev sahibine oranla daha çok gol şansı yakaladı. Veysel ve Edouk’un kaçırdıkları profesyonelliklerine yakışmadı…

Karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala BB Erzurumspor Lokman’la öne geçtiğinde, savunmadan kaleciye kadar yer tutma beceriksizliği vardı…



Mustafa Denizli, orta alanda sıkışan oyunu açmak için kenarları kullanmaya çalıştı. Fakat, sol bek Veigneau’un sakatlanması planları alt üst etti. Oyuna giren genç Onur sağ beke geçince, Popov sola geldi. Sağ ayaklı bir sol bek ne kadar işe yararsa o kadar oldu. İleri her çıkışında topu sağ ayağına alıp orta yapmayı zorunlu olarak denedi. Bu da zaman kaybı ve rakip savunmanın alan kapatmasına neden oldu…

BB Erzurumspor savunması adam adama oyunda başarılıydı. Kasımpaşa ileri ucunda oynayan 3 oyuncu da bu direniş karşısında bir varlık gösteremediler. Çok adamlı bir savunmayı nasıl çözecekleri sorusunun yanıtını sanırız Mustafa Denizli çözecektir. Bundan sonra ki rakipleri de, artık Kasımpaşa’nın şifrelerinin çözülmüş olduğunu görmüştür…Kasımpaşa’nın elinde teknik becerisi ve topa hakimiyeti yüksek oyuncular var. Uzun ve merkezden atılan topların sonuç getirmesi çok zor oluyor. Hatta, yüksek topları uzun boylu savunmalar çoğu kez kazanıyorlar. Bir tek Diagne top tutabiliyor. Eduok ve Trezeguet dün oynadıkları oyunla vasatın üzerine çıkamadılar…Trezeguet, bir kez sonucu değiştirebilecek hareket yaptı. Kendi topuyla rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Penaltı kazandırdı…Orta alanda pas trafiğinin hatasız yapıldığı anlarda rakip oyundan düştü. İkinci yarı zaman zaman bu oyun biçimi üstünlüğü de getirdi…