Fenerbahçe için bir puanın önemi büyük. Kalan haftalar kriz maçları olarak tarihe geçecektir. M. Başakşehir karşılaşmasından alınacak puan, özgüven patlamasına yol açabilirdi. Beşiktaş beraberliği ile büyük sükse yapan Sarı-Lacivertliler bu maçın ardından alınan galibiyetle “işte Fenerbahçe bu…” dedirtecek noktasına gelmişti…

Bu açıdan M.Başakşehir maçının ayrı bir yeri vardı. Şampiyonluk mücadelesinin en güçlü takımından alınacak her puan müthiş değerliydi. Olmadı. Yine, kaos ortamının göbeğinde kaldılar. Biraz çaresizlik, biraz beceriksizlik kara bulut gibi çöktü takımın üzerine…

Mehmet Topal, Ayew ve Dirar’ın olmadığı bir maç elbette sıkıntılıydı. Yine de, maçın hikayesi bambaşka sonuçla bağlanabilirdi. Ersun Yanal, rakibinin hızlı adamlarını kontrol etmek için iki bekine “dikkatli çıkın” talimatı vermişti. Hatta hiç çıkmayın gibi algılandı. İlk yarı süresince Isla ile Hasan Ali çakılı oynadılar. Baskıyı yiyen Sarı-Lacivertliler ne yapacağını şaşırdı. Pas hataları bir yana doğru dürüst bir organizasyon yapamadılar…

İlk golün ardından yenilgiyi kabul etmek psikolojisi hakimdi tüm oyuncularda…

MEHMET EKİCİ OYUNU DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarı, teknik direktör Ersun Yanal önemli bir değişiklik yaptı. Eljif’i oyundan alıp yerine Mehmet Ekici’yi soktu. Eljif’e verilen görev rakip ataklarını durdurmak, kazanılan topları oyuna sokmaktı. Genç oyuncu birinci görevinin yapabildiği kadar yerine getirdi. Ancak, topu oyuna sokması bir türlü mümkün olmadı. Üstelik, kaybettiği toplar takımı oyundan düşürdü…

Mehmet Ekici’nin oyuna girmesiyle birlikte pas oyunu kendini gösterdi. Tolgay ile iyi anlaşan Mehmet oyunun seyrini değiştirdi. Top daha çok Fenerbahçe’de kaldı. Her iki bekin oyuna katılması ve arka arkaya gelen ortalar ev sahibi takımı gerçek anlamda sıkıntıya soktu…

Oyuna ağırlığını koyan, rakibi sahasına mahkum eden Sarı-Lacivertliler beraberlik golüyle birlikte, galibiyete yakın bir mücadele ortaya koydular…

Bu baskılı dakikalarda yüzde yüz kaçan iki pozisyon Fenerbahçe adına şanssızlıktı. Zajc biraz dakkatli olsa maçın hikayesi başka şekilde bitecekti…

İşler Fenerbahçe adına iyi giderken, M.Başakşehir’in usta ayakları ortaya çıktı. Savunmanın boşluğunu iyi yakalayarak galibiyet golünü attılar…

Maç berabere giderken, Ersun Yanal çift santrfora döndü. Savunmaya alınacak bir oyuncu daha gerçekçi olmaz mıydı?

Atılan 3 gol de hatalar sonucu geldi. İlk golde başta kaleci Volkan, sonra Serdar Aziz golün atılmasını seyrettiler…

Beraberlik golünde yine stoperin topu uzaklaştıramayışı vardı…

Kısaca 3 hata 3 gol vardı. Az hata yapan maçı kazanan taraf oldu…

Ersun Yanal, savunma hatalarını giderecek nasıl bir çalışma yapar bilemeyiz. Ancak, çok rahat gol yiyen üstelik zor gol atan bir takımın bu konuları daha fazla çalışması gerekiyor. Kalan 9 maç var. 28 puanın üzerine ne konulacak göreceğiz…

İkinci yarı sergilenen oyun golle süslenebilirse işler kolaylaşır. Yoksa sıkıntı büyük…

AVCI’NIN TAKIMI DURDURULAMIYOR

Abdullah Avcı’nın takımı 3 sezondur şampiyonluk yarışının önemli aktörü. Büyük bir deneyim kazandılar. Ellerinde yetenekli ve kaliteli oyuncular var. Oyunu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Zaman zaman maçın temposunu düşürüyorlar. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirecekleri inancı hakim. Çok kötü oynadıkları ikinci 45 dakikaya bir gol daha sıkıştırarak galibiyeti aldılar. Bu galibiyet şampiyonluk mücadelesinde çok önemli bir adım…

Robinho’dan söz etmek gerekirse, sahanın yıldızıydı. Kalitesini gösterdi. Akla gelen soru 3 büyükler bu oyuncuyu çok az bir rakama neden transfer etmediler? Takıma büyük katkısı var…

FENERBAHÇE’NİN PENALTISI VERİLMEDİ

Orta hakem Hüseyin Göçek, Arda’nın eline çarpan topa devam kararı verdi. Ceza sahası içerisinde eli bayağı açık olan Arda’nın topla teması penaltıydı. Göçek, VAR’a dahi gitmeye gerek duymadı.

Yine, Robinho’nun Serdar Aziz’in yüzüne vuruşunun cezası kırmızı kartı gerektiriyordu. Göçek bunu da görmezlikten geldi…