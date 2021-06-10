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İbrahim Yıldız: TFF artık anlamalı!

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, konuyu değerlendirerek kulüplerin çağrısını TFF'nin dikkate almasının şart olduğunu belirtti

İbrahim Yıldız: TFF artık anlamalı!

Önce Kulüpler Birliği Vakfı ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un açıklamaları güne damga vurdu.
Bir süredir bizimde konu ettiğimiz yabancı futbolcu sayısı, harcama limitleri ve yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlar gündemin ana maddelerini oluşturuyor.

Kulüpler Birliği ve Ali Koç’un yaptığı açıklamalar da bir paralellik olduğunu görüyoruz. Konunun muhatabı ise Futbol Federasyonu.

Her iki açıklama dikkatle okunduğunda içerik olarak haklılık payı yüksek. Üstelik Kulüpler Birliği bildirisinde, kulüp temsilcilerinin ıslak imzalı belgenin yayınlanmasının da anlamı büyük.

Anladığımız, futbolun en büyük paydaşı olan kulüpler, artık federasyonun her dediğine "evet" demeyecek.

Ellerindeki en büyük kozu masaya koyacaklar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un açıkladığı gibi, “gerekirse ilk hafta maçlara çıkmayacaklar.”

Bugüne dek çok kez bu tür tartışmalar izledik. Ancak bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ekonomik olarak büyük çöküntü yaşandığı, pandemiyle birlikte içinden çıkılmaz bir çözümsüzlüğün girdabına girildiğini görüyoruz.

Kulüpler Birliği bildirisindeki talepler 4 maddeden oluşuyor:

1- Yabancı oyuncu sayısının 14 olması ve altyapıların yeniden ele alınarak rezerv takım gibi somut adımların atılması.

2-Yayıncı kuruluşla kesinlikle pazarlık yapılmamalı. Yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde garanti teminat mektupları dahil hukuki yollara gidilmesi.

3-Süper Lig en az 2 sezon daha 20 takımla oynanmalı.

4- Harcama limitleri yeniden gözden geçirilerek, %30 sapma hakkı tanınmalı.

Futbol Federasyonu, sert biraz da suçlayıcı açıklamalar karşısında nasıl bir tavır takınacak sorusunun yanıtını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Şurası bir gerçek ki, futbolu yönetmek artık eskiden olduğu gibi o kadar kolay olmayacak.

ALİ KOÇ’TAN FEDERASYONA ÇAĞRI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi yazarları ile yaptığı toplantıda kulüplerin mali durumunun gittikçe kötüleştiğini söyledi. Hatta 3 büyük kulübün sıkıntı içinde olduğunu en sıkıntılısının ise Fenerbahçe olduğunu dile getirdi.

Başkan Koç, kulüplerin sıfır destek alan bir sektör olduğunu, ne faiz silinmesi ne de ana paradan indirim gibi iyileştirmelerden yararlanmadığını vurgularken, normal müşterilere yapılan tavizlerin kendilerine uygulanmadığını söyledi.

Koç, bankalarla yapılan anlaşmanın hatalar içerdiğinin altını bir kez daha çizdi.

Asıl sorun, TL’nin son 4 yılda düşüş performansı sonucu kulüplerin faizlerini bile ödeyemez duruma geldiği.

Ali Koç’un tablolarla yaptığı sunum Haberturk.com'da detaylı olarak yayınlandı.

Fenerbahçe Başkanı’nın sorunları aşma konusunda önerileri ise dikkat çekti. Dijital ortamdan mali olarak yararlanma, Spor-Toto, İddaa ve legal bahislerden yeni gelirler yaratma düşüncesi hiç de boş bir düşünce değil.

Özkaynak düzeni için Portekiz ve Belçika modelinde olduğu gibi oyuncu yetiştirip, ihraç etme projesi ise futbolumuzun geleceği adına umut veren bir söylem olarak kayda geçti. Bu konunun detaylandırılması ve tartışılması zaman yitirilmeden yapılmalı.

Kulüpler Birliği bildirisinde ele alınan yayıncı kuruluşla ilgili konuyu da ele alan Ali Koç; TFF'ye “TFF kulüplerin çıkarları için orada olduğunu anlamalı” dedi. Bu sert söylem “Pazarlık yapmayın” çağrısıydı.

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