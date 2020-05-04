FIFA sağlık kurulu başkanı Michel D'Hooghe'in yaptığı açıklama futbol dünyasını karıştırdı.

"Eylül ayından önce hiçbir spor müsabakası yapılamaz" diyen D'Hooghee, sosyal mesafe kuralı uygulandığı sürece futbol maçlarının yapılmasının sakıncalı olduğunu ve temas sporlarından biri olan futbolun ancak sosyal mesafe kuralı kalktıktan sonra yapılmasının doğru olacağının altını çizerek spor dünyasına uyarılarda bulundu.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en dramatik durumla karşı karşıya kaldığımız bir gerçek. Ölüm kalım mücadelesi veriliyor. Tüm ülkeler öncelik insan sağlığı diyerek olanaklarını bu konuya odaklamış durumda. FIFA'nın bu uyarısı oldukça önemli. İşin bir başka yönü ise biraz politik gibi algılanabilir.

Yıllardır FIFA ile UEFA arasında bir güç kavgası olduğu biliniyor. Koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını askıya alan FIFA, UEFA'yı da zorluyor anlaşılan. Mali olarak çok güçlü olan FIFA sıkıntı içindeki UEFA'yı zor durumda bırakmak isteyebilir mi sorusunu akla geliyor.

UEFA, üye ülkelerden liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini talep ederken, her federasyona yaklaşık 4.3 milyon euro yardım yapmayı da ihmal etmedi. UEFA başkanı Aleksander Ceferin baştan beri maçların oynanmasından yana tavır almıştı.

FRANSA HESAPLARI ALTÜST ETTİ

Ancak Fransa'nın aldığı karar tartışmayı başka bir noktaya taşıdı. Hollanda ve Belçika'nın ligleri oynatmama kararının ardından Fransa'nın bu kervana katılması Ceferin'i olduğu kadar İspanya ve İtalya'yı da zor durumda bıraktı.



Koronavirüs salgınından en çok etkilenen bu iki ülke futbola dönmek istiyor. Hatta Haziran ayı için planlar yapıldı bile. Tıpkı Türkiye gibi.

Herkesin merakla beklediği asıl haber elbette bilim kurullarının yapacağı açıklama .

Salgının seyrine göre bir tutum alınacağı biliniyor. Futbolun çekim merkezi olan ve büyük bütçelerin söz konusu olduğu İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya'nın maçları oynatma istekleri birçok ülkeye örnek olacaktır. Yine de her şeyin daha netlik kazanması için Mayıs ayının sonunu beklemek gerçekçi olacaktır.

DIGITURK'TEN AL HABERİ

FIFA'nın uyarısı şimdilik yerinde olabilir. İlerleyen haftalar ne gösterecek beklemekte yarar var. Fakat dikkat çeken bir gelişmeyi aktaralım.

Süper Lig maçlarını yayınlayan Katarlı şirketin yönetimindeki Digitürk reklamlara başladı bile, "Yakında futbola dönüyoruz " diye.