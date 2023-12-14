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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız yazdı: Harika oyun - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Harika oyun

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Slovak ekibi Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava karşısındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 23:50 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:50
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        "Harika oyun"
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        Fenerbahçe, Slovak takımı Spartak Trnava’yı oynadığı güzel oyunla farklı yendi.

        Grup birincisi olarak son 16’ya kalan Sarı-Lacivertliler, mart ayında başlayacak maçlar öncesi büyük moral ve fırsatı da yakalamış oldu.

        Yapılacak transferler ile güçlenecek olan Fenerbahçe’nin amaç doğrultusunda büyük şansı olacağını da belirtelim.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan, oyunu rakip kale önüne yıkan Sarı-Lacivertli takım attığı kadar kaçırdığı goller ile taraftarını fazlası ile mutlu etti.

        Maç bitene kadar üstün bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler takım olarak çok istekliydi. Kazanma arzusu ve daha fazla gol atma bilincini içselleştirmişlerdi.

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        Hatasız oynadılar. Rakip takım ilk yarı kendi sahasından çıkmakta zorlandı. Orta saha üstünlüğü maçın gidişini etkileyen en önemli faktör olarak dikkat çekti.

        Fred’in oluşu, İsmail ve Szymanski’nin daha efektif oynamasında ciddi rol oynadı. Szymanski çok istemesine rağmen istediği golü atamadı. Son vuruşlarda şanssızdı.

        Sahanın yıldızı tartışmasız Ferdi’ydi. Attığı golde hızı, topu kontrolü ve 3 kişi arasından topu köşeye göndermesi üst düzey bir oyuncu hareketleriydi.

        Tadic’in hakkını da vermek gerekir. Harika ara pasları rakip savunmayı oyundan düşürdü.

        İki gol atan yaşlı kurt Dzeko, yine güzel hareketlere imza attığı kadar oyunu yönlendirerek takımın lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        Fenerbahçe’nin takım olarak sergilediği oyunun en önemli yanı iki bekin sürekli atakların içerisinde olmasıydı. Ferdi ile Osayi forvet oyuncuları gibiydiler.

        İsmail Kartal, bir önceki maçta alınan ağır yenilgiden ciddi dersler çıkarmış. Oyuncularını iyi motive etmiş, Maça gerçekçi bir taktikle hazırlamış.

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        Oyun bütünlüğüne sadık kalan Sarı-Lacivertli futbolcuların tempoyu yükselttiklerinde gole ulaşmaları kolaylaştı.

        Spartak Trnava kalecisi ilk yarı yaptığı kurtarışlar ile farkın daha fazla açılmasını önleyen isim oldu. Fakat, yağmur gibi gelen akınlar karşısında o da pes etti.

        Güzel oyun, gol şov taraftarı heyecanlandırırken takımı da gelecek adına fazlasıyla mutlu etti.

        Bu kadroya yapılacak 3 takviye Avrupa macerasını istenilen noktaya taşıyabilir.

        Fenerbahçe geceyi büyük sevinçle kapatırken, yaşanan gurur 4 golün çok üzerindeydi.

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